Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı hedefleyen Abdellah Hernandez Mancha, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, yaklaşık 5 ay önce İspanya'nın güneyinden yola çıktı.

Erbaş, Türkiye'ye ulaşan hacı adaylarını makamında kabul etti. Rodriguez, görüşmeye rahatsızlığı nedeniyle katılamazken, Mancha ve Harkassi yolculukları hakkında bilgi verdi.



Mancha, Fransa'da atlarını bağlayacak bir alan bulmakta zorlandıklarını ancak tesadüfen sordukları kişinin şehirde bu imkana sahip tek kişi olduğunu ve kendilerini misafir ettiğini anlattı.

Ayrıca İtalya'da bir kişinin, "Sizin gibi ben de namaz kılmak istiyorum" dediğini belirten Mancha, bu yolculuğun insanlara İslam'ı anlatma fırsatı sunduğunu ifade etti.

"BU KALPLE VE ALLAH'A GÜVENEREK ÇIKILACAK BİR YOLCULUK"

Mancha ve Harkassi, Erbaş ile yaklaşık 40 dakika süren görüşmelerinin ardından yolculukları ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mancha, yolculuğa başladıklarında maddi imkanlarının bulunmadığını belirterek, "Herkes bunun imkansız olduğunu düşünüyordu. 'Bu çok pahalı, çok zor bir yolculuk, tamamlanması neredeyse imkansız' diyorlardı. Ancak Harkassi bana sürekli moral vererek, 'Gidelim, Allah'a güveniyoruz, inşallah başaracağız.' diyordu." ifadesini kullandı.

Beş ay süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Mancha, "Elhamdülillah, atlarımızla Türkiye'ye geldik. Bu sadece parayla yapılabilecek bir yolculuk değil. Bu kalple ve Allah'a güvenerek çıkılacak bir yolculuk. Planımıza göre 5 Haziran'da Mekke'de olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Harkassi ise Türkiye'de sıcak bir şekilde karşılandıklarını vurgulayarak, "Burada herkes sofralarını bizimle paylaştı. İnsanlar çok mütevazı ve büyük kalpleri var. Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.