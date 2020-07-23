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#CANLI Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya Camii'nde 3 imam ve 5 müezzin görev yapacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam ve müezzinleri açıklıyor. Erbaş, '3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz.' dedi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:45 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:51
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