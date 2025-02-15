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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Başkanlığımız milletimizin takdirini kazanmaktadır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Her geçen gün büyüyen Başkanlığımızın yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü hizmetler milletimizin takdirini kazanmaktadır. Bu takdir, gönülden inanıyoruz ki hak edilmiş bir takdirdir.' ifadesini kullandı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Başkanlığımız milletimizin takdirini kazanmaktadır
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Merkez Birimleri İstişare Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Erbaş, kurumsal misyon açısından merkez birimleri istişare toplantılarını son derece önemsediklerini aktararak, faaliyetlerini, hizmet çıktılarını iyi analiz edemeyen, gelecek planlarını, stratejilerini, tutarlı, uygulanabilir şekilde yapamayan kurumların başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla 150 ülkeye ulaştıklarını, sadece bir kurban seferberliği vesilesiyle 35 milyon insana temas ettiklerini dile getiren Erbaş, "Ramazan paketleri, yani bütün bunlar bizim hem yurt içinde hem yurt dışında ne büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vakfımız desteğiyle yurt dışında devletimizi büyük bir potansiyelle temsil ediyoruz. Şunu iftihar ederek söyleyeyim, en önemli, en bereketli, en verimli çalışmaları yapan kurumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, dünya inanılmaz bir hızla değişirken, ahlaki ve insani değerlerin de aynı hızda dönüştüğünü gördüklerine değinerek, böyle bir çağa denk gelmenin kaygı verici atmosferini hep birlikte teneffüs ettiklerini aktardı.

Başkanlığın millete hizmet ederken, dünya ölçeğinde yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayacağını belirten Erbaş, hizmet alanını ve niteliğini gözden geçirip buna göre gerekli önlemleri alacağını kaydetti.

Ali Erbaş, Başkanlığın Türkiye, bölge ve dünyadaki Müslüman ülke ve topluluklar için önemli bir teşkilat haline geldiğine dikkati çekerek, "Her geçen gün büyüyen Başkanlığımızın yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü hizmetler milletimizin takdirini kazanmaktadır. Bu takdir, gönülden inanıyoruz ki hak edilmiş bir takdirdir." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve 4 gün sürecek olan toplantıda, Başkanlığın geçen yıl içerisinde yapılan faaliyetleri değerlendirilecek ve 2025 yılına dair planlamalar yapılacak.

  • Diyanet Başkanı
  • Hizmetler
  • Takdir

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