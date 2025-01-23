Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizim Afrika ülkeleriyle farklı alanlarda işbirliğimiz var

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Embalo, Bubakar ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Bizim Afrika ülkeleriyle, Gine Bissau ile farklı alanlarda işbirliğimiz, çalışmalarımız var. Özellikle eğitim konusuna çok önem veriyoruz. Eğitim için ülkemize gelen talebelere destek olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Embalo ise Ulusal İmamlar Birliği ile Diyanet İşleri Başkanlığının yıllardır işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, bu işbirliğinin daha da artırılması için çalışacaklarını kaydetti.