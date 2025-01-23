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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizim Afrika ülkeleriyle farklı alanlarda işbirliğimiz var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gine Bissau'nun Ankara Büyükelçisi Braima Embalo ve Ulusal İmamlar Birliği Başkanı Djalo Aladje Bubakar ile görüştü.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizim Afrika ülkeleriyle farklı alanlarda işbirliğimiz var
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Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Embalo, Bubakar ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

"EĞİTİM KONUSUNA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Bizim Afrika ülkeleriyle, Gine Bissau ile farklı alanlarda işbirliğimiz, çalışmalarımız var. Özellikle eğitim konusuna çok önem veriyoruz. Eğitim için ülkemize gelen talebelere destek olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Embalo ise Ulusal İmamlar Birliği ile Diyanet İşleri Başkanlığının yıllardır işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, bu işbirliğinin daha da artırılması için çalışacaklarını kaydetti.

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