Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu eşsiz vakitleri en güzel şekilde ihya edelim

Erbaş, yayımladığı mesajında, mübarek üç ayların ve Regaip Gecesi'nin hayırların fethine, şerlerin define, Müslümanların birlik ve beraberliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile olmasını Allah'tan diledi.

Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylara yeniden kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Erbaş, 2 Ocak Perşembe gününü cumaya bağlayan gecede mübarek Regaip Kandili'ni idrak edeceklerini belirtti.

Hayatın insana bahşedilen büyük nimet, zamanın ise eşsiz sermaye olduğunu vurgulayan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanı varlık sahnesine çıkaran yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de defaatle hayatın ve zamanın önemine dikkat çekmiş, bunların kadrini bilme ve gerektiği gibi değerlendirme hususunda insanları uyarmıştır. Esasen her anı değerli olan zamanın insana farkındalık, bilinç ve motivasyon kazandıran bazı özel dilimleri vardır. Bu bağlamda üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazan ayları, söz konusu hususiyetleriyle öne çıkmaktadır. Recep ayının ilk cumasını karşılayan Regaip Gecesi, peygamberimizin mucizevi yükselişini hatırlatan Miraç Gecesi, müminler için af, mağfiret ve arınma vesilesi olan Berat Gecesi, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi ise üç ayların ihtiva ettiği müstesna vakitlerdir.



Gerek üç aylar gerekse bu ayların içinde barındırdığı mübarek geceler, rıza-i Bari'ye uygun bir hayata yeniden başlamak adına müminlere ikram edilmiş büyük lütuflardır. Bu sebeple Resul-i Ekrem, bu aylara ulaştığında 'Allah'ım, recep ve şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi ramazana kavuştur.' diye dua ve niyazda bulunmuştur."

- "BU EŞSİZ VAKİTLERİ EN GÜZEL ŞEKİLDE İHYA EDELİM"

Erbaş, manevi bunalımların ruhları yorgun düşürdüğü, haksızlık, kin, öfke, nefret ve fitnenin körüklendiği, haram, günah ve kötülüklerin hayatı kuşattığı, zulüm, şiddet ve savaşların yaygınlaştığı bir çağda yaşanıldığına dikkati çekti.

İnsanlığın, inanç, ahlak, hukuk alanında devasa sorunlarla, anlam ve medeniyet krizleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Hayatı anlamsızlaştıran, zorlaştıran ve yozlaştıran bu cendereden çıkabilmek için insanın öncelikle kendisiyle yüzleşmesine, bütün kötülüklerden arınarak Rabb'ine yönelmesine ihtiyaç vardır. İşte idrak ettiğimiz üç aylar, Müslümanlara böyle bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bu bereket ikliminde hep birlikte ellerimizi Rabb'imize açarak, ondan affımızı isteyelim. Kitabımızla olan bağımızı, nimetlere karşı şükrümüzü, helal ve harama karşı duyarlılığımızı, ömrümüzle arzularımız arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözden geçirelim.

Ailemize, akrabalarımıza, çevremize ve hayatı paylaştığımız tüm varlıklara karşı sorumluluklarımızı yeniden tefekkür edelim. Rabb'imize imanımızı ziyadeleştirecek, sadakatimizi pekiştirecek, kulluğumuzu güzelleştirecek, muhabbet ve kardeşliğimizi güçlendirecek amellerle bu eşsiz vakitleri en güzel şekilde ihya edelim. Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek vakitleri hayırların fethine ve şerlerin define, Müslümanların birlik ve beraberliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile kılmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."

