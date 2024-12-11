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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün umudumuz İslam'ın en doğru şekilde öğrenilmesi

Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç'i kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Bölge ülkelerinde görev yapan müşavirlerimiz, ataşelerimiz Türkiye'deki uluslararası imam hatip liselerine ve uluslararası ilahiyat programlarına ne kadar öğrenci getirebilirlerse biz o kadar mutlu oluyoruz' dedi.

IHA11 Aralık 2024 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün umudumuz İslam'ın en doğru şekilde öğrenilmesi
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bütün umudumuz İslam'ın en doğru şekilde öğrenilmesi ve hem Türkiye'mizde hem de Türkiye dışındaki Müslüman toplumların bulunduğu yerlerde din hizmetinin en doğru şekilde anlaşılması ve yaşanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR ÖĞRENCİ GETİREBİLİRLERSE BİZ O KADAR MUTLU OLUYORUZ"

Erbaş, Türkiye'deki uluslararası imam hatip ve ilahiyat programlarına dikkati çekerek, "Özellikle uluslararası imam hatip lisesi ve uluslararası ilahiyat programlarımız, projelerimiz gerçekten çevre ülkelerdeki Müslüman toplumlara yönelik çok önemli bir projedir. Bölge ülkelerinde görev yapan müşavirlerimiz, ataşelerimiz Türkiye'deki uluslararası imam hatip liselerine ve uluslararası ilahiyat programlarına ne kadar öğrenci getirebilirlerse biz o kadar mutlu oluyoruz. O gençleri en güzel şekilde doğru dini bilgiyle donatıp, tekrar ülkelerine gitmelerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Miskiyeviç, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a teşekkür etti.

Kabulde Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu.

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