Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Büyük bir özveriyle eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "15. Eğitim Görevlileri Semineri"ne katıldı.

Programın açılışında konuşan Erbaş, İslam medeniyetinin temelinin ilme, irfana, bilgiye, hikmete dayandığını belirterek, bunlar olmadığında medeniyetin çökeceğini ifade etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Yesrib'i Medine-i Münevvere yaparak İslam medeniyetini kurduğuna işaret eden Erbaş, "Medine-i Münevvere yani aydınlanmış şehir. Allah Resulü bunu, Mescid-i Nebevi'yi kurarak ve Mescid-i Nebevi'yi bir ilim, irfan merkezine dönüştürerek, suffeyi kurarak yapmıştır. Bizim Diyanet Akademisi, eğitim merkezleri, bütün ilim, irfan merkezlerimiz esasında suffenin bir varisidir, devamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, din görevlilerinin, toplumun İslam'ı doğru bilmeleri ve öğrenmeleri için büyük bir gayretin içerisinde olduğunu anlatarak, "Basılı ve görsel yayınlarımızla milletimizin her ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. 11 dergimiz var, bu konularda da kursiyerlerimizi sürekli bilgilendirmenizi arzu ederim." açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerinin kalitesi ve niteliğinin her geçen gün arttığını ve hizmet alanının da genişlemeye devam ettiğine dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Bütün bu hizmetleri en ideal şekilde ifa edebilmenin yolu nitelikli, donanımlı ve liyakatli insan kaynağına sahip olmaktan geçer, amacımız bu. Bunun için Başkanlığımız, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyenin rehberliğini ve Müslümanların zengin ilmi mirasını referans alarak pek çok alanda hizmet içi eğitimler düzenliyor. Başkanlığımız, her unvan ve kadrodaki görevlilerini, çağın şartlarına ve mesleğin icaplarına göre yetiştirmek için büyük bir özveriyle eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor."

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan da katıldı.