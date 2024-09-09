Erbaş, 33 eğitim merkezinde şimdiye kadar binlerce mezun verildiğini, şimdi de binin üzerinde sadece dini yüksek ihtisas merkezlerinde eğitim alan öğrencinin olduğunu anlattı.

Erbaş, "Ayrıca 2 bin 114 kadar din görevlisi adayı hocamız var. Hizmet içi eğitimlerle birlikte hakikaten Diyanet Akademisi'nin ne kadar fonksiyonel bir hale geldiğini ve başta ülkemiz için, teşkilatımız için ve İslam alemi için önemli bir merkeze oturduğunu buradan özellikle ifade etmek isterim." dedi.

Bugünün çok önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, Diyanet Akademisi'nin dini yüksek ihtisas merkezlerindeki eğitimlerin, ara verilen din görevlilerinin yeniden eğitimi ve Rize, Ankara, İstanbul ve Bursa'daki Kur'an eğitim merkezlerinin açılarak eğitime başladığı gün olduğuna işaret etti.

Ayrıca bugünün 4-6 yaş ve 7-10 yaş Kur'an kurslarının eğitime başlama günü olduğuna da dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Sadece geçen yıl 250 bin kadar çocuğumuz 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına devam etti. 40 bine yakın da 7-10 yaş arası çocuğumuz Kur'an kurslarına devam etti. Bu sene müftülerimizden aldığım sözle 7-10 yaşı 100 bine çıkarma hedefimiz var. 4-6 yaşı da daha fazla yukarılara çıkarma hedefimiz var. Buradan çocuklarımıza başarılar diliyorum. Hocalarımıza, onların hocalarına, müftülerimize, yöneticilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."

"BERABERLİĞİ BİZİM SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 20 milyon öğrencinin bugün okula başlayacağını hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanlığınca bugün okullarda "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" konulu ilk dersin verileceğini anımsatan Erbaş, hem Diyanet İşleri Başkanlığında hem Kur'an kurslarında hem de Diyanet Akademisi'nin bütün merkezlerindeki öğrenciler için "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" ruhunu daha da ileriye taşıyacak çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

"Çanakkale'den Gazze'ye" ifadesinde büyük bir mesajın olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

"Bu mesaj bizim kardeşlerimize sahip çıkmamız gerektiğini anlatıyor. Orada masum yavruların, bebeklerin, çocukların ve kadınların, canilerin, zalimlerin, bombardımanı altında nasıl can verdiğine bir dikkat çekmek var ve bütün Müslümanların Gazze'ye sahip çıkması, Filistin'e sahip çıkması gerektiği mesajı var. Bu mesajla bizim gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım. Onun için ben de buradan tüm öğretmenlerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize sesleniyorum. Talebenizin yaşı kaç olursa olsun, çocuklarımızı, insanımızı bu bilinçle, bu şuurla yetiştirmemiz lazım. Cenabıhak bütün müminlerin, bütün Müslümanların birlik, beraberlik içerisinde olmasını emrediyor. Bu emri ülkemiz içerisinde bütün Müslümanlar, bütün yaşayanlar ve tüm Müslüman alemi olarak bu birliği, beraberliği bizim sağlamamız gerekiyor."

İHTİSAS EĞİTİM MERKEZLERİ

Erbaş, Başkanlığın dini alanda yükseköğretim düzeyinde faaliyet gösteren kurumların henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde bu boşluğu doldurmak üzere ihtisas eğitim merkezlerini hayata geçirdiğini belirtti.

Diyanet Akademisi'nin 10 yılı aşkın bir çalışmanın sonucu olduğunu, akademinin eğitim öğretim hizmetlerini daha ileri bir noktaya taşıyacağını anlatan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet Akademisi sayesinde hizmet öncesi eğitimlerle hocalarımız daha donanımlı şekilde göreve başlayacak. Hizmet içi ve ihtisas eğitimlerimiz daha güçlü ve daha kapsamlı hale gelecektir. İlk dönem mezunlarımızı din görevlisi adayları olarak verdik. Şimdi ikinci dönem hocalarımız, eğitimlerini alıyorlar. Onların özellikle göreve başlamadan önce mesleğe hazırlık yaparak, meslek öncesi ihtiyaçlarını tamamlayarak göreve başlamış olması bizim için çok önemli. Alandan almış olduğumuz dönüşler de bizi oldukça memnun etmektedir. Bu yıl ilk defa 397 yeni arkadaşımız eğitime başlamakta. Bunların 53'ü kadın, 38'i UİP (Uluslararası İlahiyat Programı) ve yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Bu arkadaşlarımızı da ben özellikle tebrik ediyorum."

Bugün Diyanet Akademisi bünyesinde hizmet üreten yüksek ihtisas merkezlerinin, Başkanlığın kuruluş vizyonunu gerçekleştirecek nitelikli kadrolar yetiştirmek adına hizmet veren saygın ve mümtaz kurumlardan olduğuna vurgu yapan Erbaş, burada alınan eğitimin ana hedefinin, dinin temel kaynaklarını referans alarak merhamet, adalet ve güzel ahlak ekseninde ilim, irfan, hikmete dayalı bir toplum inşa etmenin medeniyetteki kodlarını tanımak olduğunu ifade etti.

Erbaş, "Bu meyanda ihtisas eğitiminin İslami ilimler geleneğiyle sağlıklı, nitelikli bir iletişim kurmak, derinlikli ilmi çalışmalara rehberlik etmek, kaynaklara doğrudan ulaşarak İslam dinini doğru anlamak ve hiçbir kesimini dışlamadan bütün toplumu aydınlatarak insanımızı geleceğe taşımak gibi önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır." dedi.