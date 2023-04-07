Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesi irat etti

Başkanlık tarafından hazırlanan "İhsan Bilinci: Kulluğun Zirvesi" konulu hutbe, cuma vakti, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde hutbe irat etti, ardından cuma namazı kıldırdı.

Mümini mümin yapan hasletlerden birinin ihsan bilinci olduğunu söyleyen Erbaş, "İhsan bilincini kuşanan mümin nezaket sahibidir, kimseyi incitmez. Güvenilirdir, emanete ihanet etmez, kul ve kamu hakkına tevessül etmez. Takva sahibidir, yalan ve iftiraya, gıybet ve dedikoduya, kin ve hasede hayatında asla yer vermez." ifadelerini kullandı.

İhsanın, herkesin canını, malını ve onurunu dokunulmaz bilmek, şiddete asla meyletmemek olduğunu belirten Erbaş, "İhsan sahibi olmak, ticarette kimseyi aldatmamak, stok ve karaborsacılık yapmamaktır. Bir malı insafsızca, vicdansızca değerinden fazlaya satarak veya kiraya vererek insanları mağdur etmemek, fırsatçılık yapmamaktır. Rızkı helalinden kazanıp helal olana harcamaktır." diye konuştu.

Ramazanın rahmet ve bereket ikliminden istifade edilmesi tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Rabb'imizin lütfettiği nimetleri bizler de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmaya devam edelim. Rabb'imizin mağfiretine mazhar olmak için af yolunu tutalım. Kulluğun zirvesi olan ihsan bilinciyle dünyamızı güzelleştirip ahiretimizi mamur kılalım." değerlendirmesinde bulundu.

- "MESCİD-İ AKSA BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN HARİM-İ İSMETİDİR"

Ramazan ayında selam ve barış yurdu Kudüs'ün bir çatışma yeri haline getirilmek istendiğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:



"Miracın ilk durağı Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti ve dokunulmazlığı hiçe sayılıyor. Müslümanların öz vatanlarında kendi camilerinde ibadet etmeleri engelleniyor. Ancak bilinmelidir ki, Kudüs herhangi bir toprak parçası değildir, Kudüs, İslam yurdudur. Tarih boyunca tüm dinlerin varlığını özgürce devam ettirdiği insanlığın ortak mirasıdır Kudüs. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların harim-i ismetidir."

- "AZİZ MİLLETİMİZ KUDÜS İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEKTİR"

İsrail güçlerinin saldırılarından vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Ey zalim bu azgınlıktan vazgeç. Sırtını dayadığın güç odaklarına güvenme. Babil, Roma gibi bazı dönemlerde yine bu tarz azgınlıklar yapmıştın da başına neler gelmişti, hatırla. Masunlara yaptığı zulüm yerde kalmaz, er geç seni bulur. Tarihten ibret al, aklını başına topla. Dokunma masunlara, dokunma Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya. Ey zalim şunu asla unutma ki tarih boyunca her daim zalimin karşısında, mazlumun yanında yer alan, hatta zulme, sürgüne maruz kalmış Yahudilere de kucak açmış aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın muhafazası ve barış yurdu özelliği için mücadele etmeye devam edecektir."