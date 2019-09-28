Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dünyanın dengesinin ancak İslam’la sağlanacağını ifade ederek, “Bütün peygamberler dünyanın dengesi bozulmasın diye mücadele etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu dengeyi muhafaza etmeye yönelik ilkelerin yer aldığını görürsünüz. Bu ilkelerin başında infak vardır. İnfakla ilgili 255 kadar ayetin Kur’an-ı Kerim’de var olduğunu gördüğünüzde işte bu dengenin nasıl muhafaza edileceğinin cevabını orada buluruz” dedi.

Başkan Erbaş, Türkiye’de bir çok sivil toplum kuruluşunun öğrencilere yurt ve burs imkanı sunduğunu belirterek, yurtlarda öğrencilere sadece konaklama hizmeti verilmemesini, bunun yanı sıra kültürel çalışmalarla, eğitici kurslarla da onların eğitimlerine katkı sağlanmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Dünyada vakıf anlayışının temellerinin İslam medeniyetine ait olduğu değerlendirmesinde bulunan Başkan Erbaş, ilk vakıf insanının da Hazreti Peygamber olduğunu söyledi.