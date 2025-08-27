İSTANBUL 28°C / 21°C
  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünyevileşme hırsıyla merhameti unutan insanlık vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünyevileşme hırsıyla merhameti unutan insanlık vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Dünyevileşme hırsıyla merhameti unutan insanlık, vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir' dedi.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 19:20
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dünyevileşme hırsıyla merhameti unutan insanlık vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir
Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, il ve ilçe müftüleri ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Erbaş, insanlığın huzur, hukuk, güven ve umut gibi değerleri kaybetmek üzere olduğunu belirterek, "Bu durumun en temel sebebi ise insani, ahlaki ve evrensel değerlerin ötelenmesi, yok sayılmasıdır. Bugün insanlığın bireysel, sosyal, siyasi, iktisadi, çevresel alanda yaşadığı çıkmazların adını ve sebebini doğru ifade edeceksek bu tam bir değerler ve medeniyet krizidir." değerlendirmesinde bulundu.

Batı merkezli bir akımın etkisiyle aklına güvenerek vahyi öteleyen insanlığın aklını yitirme noktasına geldiğine işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Dünyevileşme hırsıyla merhameti unutan insanlık vicdanını kaybetme noktasına gelmiştir. Bu süreçte Yaradan'ı ve O'nun yeryüzüne teklifini hayatın dışında tutmanın bedeli, değerler sisteminin çöküşü olmuştur. Dolayısıyla güçlü olmayı hak sebebi sayan sapkın bir anlayış, emperyalist politikalarını siyasi, kültürel ve iktisadi işgale dönüştürmüştür. Bugün insanlığı kapıldığı bu türbülanstan çıkarmanın yegane yolu kaybedilen değerleri vahyin rehberliğinde yeniden ihya ve inşa etmektir. Bunu gerçekleştirmesi gerekenler de öncelikle Müslümanlardır."

