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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Gazze'ye ulaştırıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nda kesim ve paketleme işlemi yapılarak Mısır'da soğuk hava depolarında muhafaza edilen kurban etlerinin Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 12:34 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Gazze'ye ulaştırıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erbaş, Filistin'in yanında olduklarını ifade etti.

Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak soykırımcı işgalcilerin saldırıları altında mücadele eden mazlum Gazze halkına Türk milletinin emanet ettiği kurbanları ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı'nda kesim ve paketleme işlemi yapılarak Mısır'da soğuk hava depolarında muhafaza edilen kurban etlerini soğutma üniteli tırlarla Gazze'ye ulaştırdık. Hayırseverlerimizin Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettiği kurbanlar Kudüs ve Batı Şeria'nın ardından Gazze'ye de ulaşmış oldu elhamdülillah. Allah kabul eylesin."

  • kurban eti dağıtımı
  • mısır depoları
  • gazze ulaşımı

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