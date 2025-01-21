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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Eğitimin amacı erdemli insan yetiştirmektir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Eğitimin hareket noktası sahih bilgi, amacı erdemli insan yetiştirmek. İlmin ve eğitimin nihai hedefiyse insanın, dünya ve ahiret huzuruna erişmesini sağlamaktır.' ifadelerini kullandı.

AA21 Ocak 2025 Salı 11:25 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Eğitimin amacı erdemli insan yetiştirmektir
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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, yeni atanan eğitim görevlileri için Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "Eğitim Görevlileri Oryantasyon Eğitimi"ne katıldı.

Burada konuşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye genelinde camilerde, üniversite yurtlarında, cezaevlerinde, hastanelerde, sevgi evlerinde, gençlik merkezlerinde faaliyet yürüttüğünü, milletin her ferdine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Kurumun kalitesi ve niteliğinin her geçen gün arttığını ve hizmet alanının daha da genişlediğini aktaran Erbaş, "Bütün bu hizmetleri en ideal şekilde ifa edebilmenin yolu, nitelikli, donanımlı ve liyakatli insan kaynağına sahip olmaktan geçmektedir. Bunun için Başkanlığımız Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyyenin rehberliğini ve Müslümanların zengin ilmi mirasını referans alarak, pek çok alanda hizmet içi eğitimler düzenliyor." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, eğitim görevlilerinin öğrendikleri bilgileri, kendi hayatlarıyla buluşturmalarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hayata, ahlaka, insanlık için faydaya dönüşmeyen bilgi, sahibinin omuzlarında anlamsız yükten başka bir şey değildir. Buna dikkat etmemiz lazım. Eğitimin hareket noktası sahih bilgi, amacı erdemli insan yetiştirmek. İlmin ve eğitimin nihai hedefiyse insanın, dünya ve ahiret huzuruna erişmesini sağlamaktır."

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  • Ali Erbaş
  • Eğitim Görevlileri Oryantasyon Eğitimi

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