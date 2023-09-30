İSTANBUL 21°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2023 Cumartesi / 15 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ermeni grupların alçak saldırısını kınadı
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ermeni grupların alçak saldırısını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD'de düzenlenen 'Türkiye'nin Kamu Diplomasisi' konulu konferansta, radikal Ermeni grupların katılımcılara saldırısını kınadı.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 21:33 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ermeni grupların alçak saldırısını kınadı
ABONE OL

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Los Angeles'ta Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye'nin Kamu Diplomasisi' konulu konferansta, aralarında Los Angeles Din Hizmetleri Ataşemiz Prof. Dr. İsmail Demirezen'in de bulunduğu diplomat ve bürokratlarımıza yönelik radikal Ermeni gruplar tarafından yapılan sözlü ve fiili saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Geçmişin karanlığından çıkamayan ve bugün de ürettikleri nefret diliyle aynı karanlığı sürdürmeye çalışan bu azılı gruplara karşı dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya, toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş
  • ermeni

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.