Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Eyüpsultan Camisi'nde hutbe irat etti

Erbaş, Eyüpsultan Camisi'nde cuma hutbesini irat etti, ardından cuma namazı kıldırdı.

Caminin adını taşıdığı Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin, Hazreti Muhammed'i Medine'ye hicretinde 7 ay boyunca evinde misafir ettiğini ve İstanbul'un manevi mimarı olduğunu söyleyen Erbaş, insanın dünyada bir imtihan için bulunduğunu aklından çıkarmadan, ahireti unutmadan yaşaması, çocukların da bu bilinçte yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erbaş, ibadetlerin Allah'ın kullarına yüklediği bir yük değil, tam tersine bir lütuf olduğunu dile getirdi.

Hutbenin devamında gençlerin yetiştirilmesi, camilerin rolü, ahirete hazırlık, helal kazanç, kul hakkı, sabır, yardımlaşma ve güzel ahlak konularını ele alan Erbaş, ağustos ayının Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz gibi dönüm noktalarını barındırdığını hatırlattı.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Erbaş, "Yüce dinimiz İslam'ın yolundan, aziz ecdadımız Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'yu bize vatan kılmıştır. Büyük Taarruz ile Milli Mücadele ile de Anadolu'nun ilelebet bir Müslüman yurdu olduğunu, İslam diyarı olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle mukaddes değerler uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize, Hakk'a yürüyen kahraman gazilerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum." dedi.

Erbaş, Gazze'de ve Filistin'de siyonist İsrail'in soykırımına maruz kalanlar için de dua etti.