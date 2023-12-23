Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa'da şehit askerler için dua etti

Erbaş, Fransa'nın Strazburg şehrinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strazburg tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" programında gurbetçilerle bir araya geldi.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 23 Aralık'ın, Gazze'de dedesinden koparılan 3 yaşındaki Rim ve başta Gazze'dekiler olmak üzere tüm dünya şehit çocuklarının günü olduğunu belirtti.

Ali Erbaş, "Zalimler kundaklarından kefen biçtiler çocuklara. Gülüşlerini, evlerini, ailelerini, yarınlarını, her şeyi çaldılar onlardan. Cennete giden tertemiz ruhları ile elbet zalimlerin nefesini söndürecekler bıraktıkları bu dünyada. Zalimlerin yerle yeksan olduğu o günde ve inşallah cennette buluşmak umuduyla." ifadelerini kullandı.