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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hafızlar son nefeslerine kadar Kur'an'ı kollayacaklar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. Erbaş, Kur'an'ın öğrenilmesi ve gençlere de öğretilmesinin önemine değinerek 'Hafızlar son nefeslerine kadar Kur'an'ı kollayacaklar' dedi.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 16:22 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hafızlar son nefeslerine kadar Kur'an'ı kollayacaklar
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Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde Kırklareli, Lüleburgaz ve Babaeski'de hafızlık eğitimini tamamlayan 6'sı erkek 17 öğrenci için gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Erbaş, merasimlerin en hayırlısının hafızlık merasimi olduğunu söyledi.

Hafızları tebrik eden Erbaş, "Kur'an indiği andan itibaren günümüze kadar noktası değişmeden muhafaza edilerek devam etmiştir. Cenabıhak hafızları buna vesile kılmıştır." dedi.

"ROL MODEL OLACAĞIZ"

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve korunmasında hafızlara önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Erbaş, hafızların son nefeslerine kadar Kur'an'ı kollayacaklarını dile getirdi.

Erbaş, Kur'an'ın öğrenilmesi ve gençlere de öğretilmesinin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Gençlerimize, çocuklarımıza, neslimize Kur'an ahlakını anlatmak zorundayız. Önce biz yaşayacağız, rol model olacağız, onlara örnek olacağız. Allah resulü Efendimizin Mevlid-i Nebi'sinin seneidevriyesinde, onun en büyük mucize olarak getirdiği Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler varsa öğrensin, öğrenenler okusun, okuyanlar, gücü yetenler hıfzetsin, hafız olsun.

Netice itibarıyla hedef Kur'ani bir hayattır, Kur'ani bir ahlaktır. Kur'an'a göre hayatımızı tanzim etmektir. Başka çıkar yol yok, başka kurtuluş yok. Kur'an'dan başka kurtuluş yok, Kur'an'dan başka sığınacağımız bir kitap yok. Kurtuluş İslam'dadır."

Erbaş, İslam'ın yeryüzüne peygamberler vasıtasıyla insanların huzurlu ve adil olmaları, iyi geçinmeleri, birbirlerine kin beslememeleri, zulmetmemeleri için gönderilen dinin adı olduğunu ifade etti.

HEDİYELERİ ERBAŞ VERDİ

Kırklareli Valisi Birol Ekici ve İl Müftüsü Yusuf Eviş'in konuşmalarının ardından hafız öğrenciler tarafından Kur'an okundu. Erbaş, hafızlara hediyeler verdi.

Daha sonra, Reis'ül-kurra Mustafa Demirkan tarafından hatim duası yapıldı.

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