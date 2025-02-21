Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hafızlığın amacı Allah'ın kelamını muhafaza etmek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı' şiir yarışmasının final törenine katıldı.

"CENAB-I HAK SİZLERİ HAYATTA MUVAFFAK EYLESİN İNŞALLAH"

Burada konuşan Erbaş, "Hafızlık bir insana nasip olabilecek en büyük unvan. Allah'ın kelamını ezberlemek ne büyük bir muvaffakıyet, lütuf, nimet. Allah'ın selamını zihnine, gönlüne, kalbine yerleştiren bir insan için onun dışında hangi şey kendisine zor gelir ki. Her şey kolaylaşır. Bu çetin işi başaran bir insan her şeyi başarır. Cenab-ı Hak sizleri hayatta muvaffak eylesin inşallah" İfadelerini kullandı.

"HAFIZLIĞIN AMACI ALLAH'IN KELAMINI MUHAFAZA ETMEK"

Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sevgili hafızlarımız. Hafızlık amacını biliyorsunuz. Allah'ın kelamını muhafaza etmek. Tabii en önemli amacı bu. Zihnimizde Allah'ın kelamını zihnimize yerleştirmek ve onu muhafaza etmek. Allah-u Teala bunu şu ayeti kerimesiyle bütün insanlığa hatırlatıyor. 'Şüphesiz Kur'an-ı biz indirdik. Onun muhafızı biziz. Onun muhafaza eden biziz' buyuruyor'. Ama sizin sayenizde sizi vesile kılarak Allah-u Teala Kur'an-ı muhafaza ediyor. Yani 'biz onun muhafızıyız' diyor. Yani sizleri kastederek bunu söylüyor Cenab-ı Hak."

"KUR'AN-I KERİM, HAYATIN İLKELERİNİ ORTAYA KOYMASIYLA MUCİZE"

Hafızların sayesinde Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünde ulaşmadığı hiçbir yer olmadığına dikkati çeken Erbaş, "Böyle başka bir kitap yok. Ne çeşitli inançların kutsal kitap olarak kabul ettikleri, o kitaplara nasip olmuş? Çünkü bir tane bile onlardan ezberlenen böyle bir gelenek yok. Dolayısıyla bu Kur'an-ın mucizesi. İnişiyle, yazılışıyla, ilk anda kaydedilişiyle, ezberlenişiyle, tilavetiyle, yaşanması ile hayatın ilkelerini ortaya koymasıyla mucize" şeklinde konuştu.

"HER YÖNÜYLE MUCİZE BİR KİTABI EZBERLEDİNİZ"

Kur'an-ı Kerim'de sağlıklı bir toplum oluşması için tüm emirlerin yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Ali Erbaş, "Her yönüyle mucize bir kitabı ezberlediniz. O kitabı ezberleyen bir hafız için şiir ezberlemek ne ki? Çok basit bir şey. Yeter ki çalışasınız, yeter ki gayret edesiniz. İşte gayret ettiniz, çalıştınız. Bugün burada hünerlerinizi göstereceksiniz inşallah. Şiir okuyan yavrularımız esasında hepsi birbirinden güzel, birbirinden vurgulu ifadelerle hazırlanmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiiri sadece ezberleyip okumak değil vurguları ile kelimeleri doğru telaffuz etmekle bunlar o şiire lezzet katıyor. Onları dinleyeceğiz inşallah" ifadelerine yer verdi. Erbaş daha sonra Necip Fazıl Kısakürek'in 'Sakarya Türküsü' şiirini okudu.

Ankara Müftülüğü öncülüğünde 'Hafızların Dilinden Şairlerin Kelamı' yarışmasına 3 bin 491 hafız başvuruda bulundu. Elemeleri başarıyla geçen 10 hafız, ezberledikleri şiirleri final programında tekrar okudu. 5 kişilik jüri heyetinin yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren hafızlar belli oldu. Yarışmaya Sincan'dan katılan Fikret Pekgöz üçüncü olurken, Etimesgut'tan katılım gösteren Mithat Derman Demirbaş ise ikinci oldu. Çankaya'dan yarışmaya katılan İsmail Hamza Karakaya ise birinci oldu. Hafız Pekgöz'e 10 bin, Demirbaş'a 20 bin, Karakaya'ya ise 30 bin TL hediye çeki verildi. Dereceye giremeyen 7 hafıza ise 5'er bin lira hediye çeki takdim edildi. İlk 10'a giren her hafıza ayrıca tablet hediye edildi.