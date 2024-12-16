Erbaş, "Halid dede 'ruhunun ruhuna' kavuştu" ifadesini kullanarak, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"İsrail'in katlettiği 3 yaşındaki torunu Rim'e vedası sırasında metanetli duruşu ile tanıdığımız, Gazze'nin sembollerinden biri olan Halid Nebhan Ebu Ziya, katil İsrail'in saldırılarında şehadete kavuştu. Türkiye Diyanet Vakfı 7. Uluslararası İyilik Ödülleri programında Filistin'in tüm asil halkı adına kendisine vefa ödülü verdiğimiz Halid Nebhan Ebu Ziya'ya, 'ruhumun ruhu' diye sevdiği 3 yaşındaki torunu Rim'e, ailesine ve katil İsrail'in şehit ettiği tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Zalimlerin yerle yeksan olduğu günlere kavuşabilmek ve inşallah cennette buluşmak duasıyla."