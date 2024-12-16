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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Halid dede 'ruhunun ruhuna' kavuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yaklaşık bir yıl önce düzenlediği saldırılarda öldürülen 3 yaşındaki torunu Rim ile simgeleşen fotoğrafıyla tanınan ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Halid Nebhan Ebu Diya için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 19:35 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Halid dede 'ruhunun ruhuna' kavuştu
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Erbaş, "Halid dede 'ruhunun ruhuna' kavuştu" ifadesini kullanarak, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"İsrail'in katlettiği 3 yaşındaki torunu Rim'e vedası sırasında metanetli duruşu ile tanıdığımız, Gazze'nin sembollerinden biri olan Halid Nebhan Ebu Ziya, katil İsrail'in saldırılarında şehadete kavuştu. Türkiye Diyanet Vakfı 7. Uluslararası İyilik Ödülleri programında Filistin'in tüm asil halkı adına kendisine vefa ödülü verdiğimiz Halid Nebhan Ebu Ziya'ya, 'ruhumun ruhu' diye sevdiği 3 yaşındaki torunu Rim'e, ailesine ve katil İsrail'in şehit ettiği tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Zalimlerin yerle yeksan olduğu günlere kavuşabilmek ve inşallah cennette buluşmak duasıyla."

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