Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ''Harput Klasik Hadis Meclisi-1'' programına katıldı

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen programda yaptığı konuşmada, dini ihtisas merkezlerinin İslam aleminin göz nuru diyebilecek niteliğe sahip ilim merkezleri olduğunu belirtti.

İlahiyat fakültelerinde hadisin en önemli ana bilim dallarından biri olduğunu aktaran Erbaş, "Tefsir, hadis, fıkıh, kelam temel İslam ilimlerinin adeta bel kemiğidir. Hadis ilminin ilahiyat fakültelerinde çok daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Hadisin daha nitelikli bir şekilde öğretiminin yapılması, hadis ilmi üzerinde hocalarımızın talebelerimizi en güzel bir şekilde yetiştirmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Allah'ın bütün ilimlerin yaratıcısı olduğunu vurgulayarak, "Kullar olarak Allah'ın yarattığı o akılla o ilmi keşfetmeye, bulmaya çalışıyoruz. O yüzden bizim alimlerimiz sadece tefsir, hadis, fıkıh, kelam yani bizim bugün Kur'an ilimleri dediğimiz o ilimlerle ilgilenmiş değil, aynı zamanda tıpla, matematikle ilgilenmiş bu alanlarda çok büyük eserler vermiş." ifadelerini kullandı.

Programa, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ da katıldı.