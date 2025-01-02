Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün peygamberler İslam peygamberidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivrihisar ilçesinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Anadolu'nun en büyük ahşap direkli ibadethanelerinden yaklaşık 8 asırlık Ulu Cami'de Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen program öncesi cemaate yatsı namazını kıldırdı.

Yatsı namazının ardından programda vaaz veren Erbaş, dün sabah itibarıyla üç aylara girdiklerini söyledi.

Recep, şaban ve ramazan aylarının medeniyetlerinde hayırlı ve mukaddes aylar olduğunu kaydeden Erbaş, şöyle konuştu:

"Üç aylar diye isimlendirilmektedir. Bu üç ay içerisinde mübarek geceler vardır. Bu gece, idrak ettiğimiz Regaip Gecesi. Daha sonra Miraç Gecesi, yine recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor, Miraç Gecesi. Ardından şaban ayının yarısında yani 15'inde idrak edeceğimiz Berat Gecesi. Sonra ramazan ayı. Başlı başına bir mukaddes ay. Kur'an, bereket, zekat, hayır, hasenat ayı, ramazan ayı. Ramazan ayını daha da mukaddes hale getiren Kadir Gecesi. Ramazan ayının 27'nci gecesi. Sonra Ramazan Bayramı. Görüyorsunuz üç ay içinde her günü neredeyse, her gecesi mübarek olan bu ayları idrak etmemizi sağlayan Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun."

Dünyada daha iyi Müslüman ve insan olmak, iyiliği yeryüzünde yayarak sonucunda bunlarla imtihan olmak için yaratıldıklarını ifade eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah ölümü de hayatı da bakalım 'hanginiz daha güzel amel işliyorsunuz, hanginiz en iyi işi yapıyorsunuz? Allah'ın hoşuna gidecek, Resulünün çizmiş olduğu sınırlar içerisinde kalacak. En güzel işleri yapıyorsunuz' diye sizi imtihan etmek için yarattı. Yaratılış gayemiz demek ki imtihan olmak. Bütün peygamberler bu hakikati gönderildikleri topluma anlatmak için vazifelendirilmişlerdir. Onlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine vermiş olduğu İslam'ı tebliğ görevini yerine getirmişlerdir. Hazreti Adem Peygamberimizden Hazreti Muhammed Efendimize kadar bütün peygamberler İslam peygamberidir. İslam insanlığa nasip olmuş, verilmiş olan en büyük nimettir. İslam'ı kabul eden insana 'Müslim' deniliyor. Peygamber Efendimiz insanlığa gönderilen en büyük nimet olan İslam'ı kabul eden Müslüman'ı şöyle tarif ediyor: Müslüman, diğer Müslümanların, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir."

Hazreti Muhammed'in tarif ettiği gibi bir Müslüman olabilmek için bazı vesilelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erbaş, "İbadetler, hayır hasenat, Kur'an-ı Kerim'de bize emredilen o emirleri yerine getirmek bizim daha güzel bir Müslüman olabilmemiz için bir vesiledir. Mübarek günler, geceler, Regaip, Miraç, Berat, Kadir ve Mevlid gecesi, cuma ile bayram günleri bu mukaddes zamanlar bir vesiledir. Mukaddes mekanlar Beytullah'a gidip yüz sürmek. Arafat'ta vakfeye durmak, dua etmek, Mescid-i Nebevi'de Efendimizin ravzasında bulunmak ve benzeri mukaddes. Gerek hac gerekse umre vesilesiyle ziyaret etmek bizim kurtuluşumuza bir vesiledir." ifadelerini kullandı.

Bütün İslam aleminin güçlerini birleştirerek, özellikle Gazze'de, Filistin'de çocuk, bebek, kadın demeden masum insanların üzerine bombalar yağdıran zalimlerin birbirine düşmesi için dua eden Erbaş, "Onları perişan eylesin. Zalimlere yardım edenleri de perişan eylesin, inşallah. Bütün Müslümanlara birlik, beraberlik, kardeşlik ve uyanıklık nasip eylesin. Bu şekilde ramazan ayına ulaşmayı hepimize nasip eylesin." dedi.

İlahilerin okunduğu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların edildiği programa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Müftüsü Muharrem Gül, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ile çok sayıda vatandaş katıldı.