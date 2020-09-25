Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Her cami bir mekteptir

DHA 25 Eylül 2020 Cuma 15:52 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 15:52

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Erenler ilçesinde 8 derslikli Hafızlık Proje Uygulama Camii’nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Erbaş, “Adalet, bilgi, hikmet, bilim, irfan bir milletin ayakta durabilmesi için en önemli ilkelerdir bunlar. İlim, irfan, bilgi, hikmet, medeniyetimizin temelleri bu ilkeler üzerine kurulmuştur. Bizim medeniyetimiz ilme, irfana, hikmete sarıldığı asırlarda dünyaya güzellikler, iyilikler getirdi ve hep böyle olması lazım. Cihana iyilikleri getirmenin başka bir yolu yoktur. Bu ilim, irfan, bilgi ve hikmet ile olur. İlk inen ayetler 'oku' diye başlıyor. Bundan insanlığın alacağı çok büyük bir ders vardır. Bilgi, hikmet anlayışına bizim çok önem vermemiz gerekiyor" dedi.

Erbaş daha sonra restorasyon çalışmaları tamamlanan Orhan Camii’nin ibadete açılması törenine katıldı. Cuma hutbesini okuyan Erbaş, namaz kıldı. Erbaş, Orhan Camii’nin Sakarya’nın kalbi olduğunu belirterek, “Eğer ölmek istemiyorsan, ölmez bir eser bırak atasözüne uyarak Orhan Gazi hazretleri işte kendisinin adını ebediyen kıyamete kadar unutulmayacak şekilde bu eseri bırakmış. Asırlar geçtikten sonra bugün binlerce insan, yüzbinlerce insan burada secde ettiği müddetçe Orhan Gazi’nin ruhuna sevap gidiyor, dualar gönderiyoruz. Bugün onların torunları olarak, ecdadımızın torunları olarak eğer insanlığın hayrına bir eser bırakırsak bizlerde kıyamete kadar anılacağız. Camilerimizi biz sadece namaz kılınan yerler olarak kullanmıyoruz, her camimiz bir mekteptir, bir medresedir. Her camimizde, cami dersleri vardır, cemaatimizi davet ediyoruz, namazlardan önce, namazlardan sonra hocalarımızın yaptığı ilmihal ve Kur’an derslerine iştirak edelim” diye konuştu.