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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkesi insanlık için yola çıkan Madleen'in yanında olmaya davet ediyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil 'Madleen' gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 17:38 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkesi insanlık için yola çıkan Madleen'in yanında olmaya davet ediyorum
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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla yola çıkan, içinde Türk vatandaşların da bulunduğu, dünyanın farklı ülkelerinden gönüllülerin olduğu Madleen gemisine yönelik müdahalenin, vicdanları derinden yaraladığını belirtti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Yükü insani yardım olan bir gemiye karşı teröristçe bir operasyonla yapılan durdurma girişimi siyonist işgalcinin bir terör örgütü olduğunu ve insanlık adına ne denli tehdit oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnanç, vicdan ve adalet sahibi herkesi Gazze'yi açlığa mahkum bırakan ve insani yardımların girişini engelleyen soykırımcı örgüte karşı sesini yükseltmeye, insanlık için yola çıkan Madleen'in yanında olmaya davet ediyorum."

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