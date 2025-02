Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İlkeli, tutarlı ve dengeli bir metot benimsemeniz son derece önemli

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda dini ihtisas merkezi yöneticileri ve eğitim görevlileri için düzenlenen 15. Eğitim Görevlileri Semineri'ne katıldı.

Burada konuşan Erbaş, İslam medeniyetinin oluşumunda en önemli ayaklardan birincisinin ilmi faaliyetler olduğunu belirtti.

Din görevlilerinin vazife şuuru ve aidiyet bilincine önem vermesi gerektiğini ifade eden Erbaş, "Basılı ve görsel yayınlarımızla milletimizin her ferdine, ülkemizin her hanesine, dinimizin evrensel mesajını ulaştırmaya çalışıyoruz. Hizmetlerimizin kalitesi ve niteliği her geçen gün artarken hizmet alanımız da genişlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Erbaş, Diyanet Akademisinin kurulmasından bu yana ilk mezunların 2024'te verildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:



"Siz değerli eğitim görevlilerimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Akademi bünyesindeki eğitim merkezlerimizde sizlerin üstün gayretleriyle dini kaynaklara doğrudan başvurabilen hocalar yetiştirilecek inşallah. Sizler sayesinde zamanın ruhunu ve çağın meselelerini doğru kavrayıp çözüm üretebilen manevi rehberler yetişecek. Görev yaptığı yerde din hizmetini en güzel şekilde yerine getirebilecek niteliğe sahip kadrolar yetiştirilecek."

- "İLKELİ, TUTARLI VE DENGELİ BİR METOT BENİMSEMENİZ SON DERECE ÖNEMLİ"

Erbaş eğitimin sadece bilgi aktarımından ibaret olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilgiden ve eğitimden maksat insana bir duruş ve istikamet kazandırmaktır. Hayata, ahlaka, insanlık için faydaya dönüşmeyen bilgi sahibinin omuzlarında anlamsız bir yükten başka bir şey değildir. Sizin mesleğinizin odağında insan var. İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir. Muhatabınız toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimseler ve verdiğiniz eğitim de din eğitimi olunca sorumluluğumuz daha da ağır oluyor. Bu bilinçle hareket ederek ilkeli, tutarlı ve dengeli bir metot benimsemeniz son derece önemlidir."

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan da katıldı.