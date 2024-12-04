Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda "İl Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftüleri Oryantasyon Eğitimi" düzenlendi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, yeni atanan müftülerin Diyanet teşkilatına çok önemli bir heyecan katacağını ve hizmetlere de ivme kazandıracağını aktardı.

Müftülerin, İslam'ın izzetini ve sorumluluğunu taşıyan birer Peygamber varisi olduğuna işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Milletimizin bekası için çalışıyoruz. İlmi ve bilgiyi, geleceğimizi aydınlatacak meşale olarak görüyoruz. İlimsiz, irfansız olmaz... Öğrendiğimiz bilgiyi hayatımıza yansıtacağız. Hocalarımız, gençlere, çocuklara hocalarımız nasıl yaklaşacak, bu konuda hocalarımızı yönlendireceğiz. Kendimiz onlara örnek olacağız.

Sizler imamlık, Kur'an kursu öğreticiliği, vaizlik yaptınız. Geçmiş tecrübenizi hocalarımıza anlatacaksınız, geçtiğiniz o aşamaları, özellikle görevlerine yeni başlayan hocalarımızla tecrübelerinizi paylaşarak onların da hizmetlerinde verimli olmalarını sağlayacaksınız inşallah. Ümmetin vahdetini, birlik ve beraberliğini ana gaye edinmemiz lazım."

