Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanlara ulaşabilmek için en önemli yol hitabet

Erbaş, Hutbe Hizmetleri Çalıştayı açılış programında konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Diyanet Akademisi'nde gerçekleşen programda Erbaş, hutbeleri sadece yurt içinde değil yurt dışında da milyonlarca insana ulaşmada en önemli vasıta olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'de 22 milyon kişinin cuma hutbesi dinlediğini belirten Erbaş, Diyanet TV ve Diyanet Radyo vasıtasıyla evlerinde hutbe bekleyen binlerce ev hanımı bulunduğunu ifade etti. Erbaş, "Bu kadar önemli bir iletişim vasıtası, topluma dokunma vasıtası olan hutbeyle ilgili yapmış olduğumuz çalıştayın çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Erbaş, DİB Teşkilat Kanunu'nun ilk maddelerine göre, görevlerinin toplumu din konusunda aydınlatmak ve inanç, ibadet, ahlak, muamelat konularında toplumu doğru bilgilerle donatmak olarak belirtildiğini, aynı zamanda Kur'an'ın da kendilerine yüklediği bir görev tanımı olduğunu vurguladı.

"İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun." ayetini anımsatan Erbaş, insanları hayra çağırmak, iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek için var olan çeşitli yolların içinde en etkili yolun hutbe olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Veda Hutbesinin evrensel bir beyanname ve bütün hakların, özgürlüklerin vurucu bir şekilde ortaya konulması demek olduğunun altını çizerek, "Arafat'ta 100 binin üzerindeki insana, o günün şartlarında Allah resulü, efendimizin dile getirdiği hususlar esasında bizim için bir örnek. Sadece cuma günleri, sadece bayram günleri değil, diğer zamanlarda da insanlara ulaşabilmek için en önemli yol hitabet." ifadelerini kullandı.

Hutbeleri her hafta milyonlarca insana ulaştırdıklarını dile getiren Erbaş, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden birisinde bir Türk vatandaşı gitmiş olduğu camide, diyelim ki Japoncaya ya da Çinceye ya da İngilizceye, Fransızcaya çevirip internet ortamına yüklemiş olduğumuz hutbeyi dinlediğini bize ulaştırıyor mesela. Güney Afrika'dan bizim hazırladığımız bir hutbenin Güney Afrika'da okunduğunu bize söylediği zaman hem mutlu oluyoruz, hem de sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

Programa katılan Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de hutbelerin hazırlanması ve camilerde okutulması sürecini hassasiyetle yürüttüklerini vurguladı.