Erbaş, Iğdır Valiliğince, Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov'un da katılımıyla düzenlenen iftar programı için geldiği kentte, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün de aralarında bulunduğu heyetle Vali Ercan Turan'ı ziyaret etti.

Burada Erbaş ve Memmedov başkanlığındaki Türkiye ile Azerbaycan heyeti, valilik toplantı salonunda basına kapalı ikili görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra Erbaş, özel bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "İki devlet, tek millet" sözünü hatırlatarak, bu birlikteliğin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"YÜREKLERİMİZİ ISITAN BİR KELİMEDİR İYİLİK"

Bu sene ramazan ayının temasını "Ramazan ve iyilik" olarak belirlediklerini dile getiren Erbaş, "Yüreklerimizi ısıtan bir kelimedir iyilik, Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok geçer ki. Bizim milletimize karşı kötülükte yardımlaşan kesimler var, düşmanlarımız var, o zaman biz o düşmanlarımıza karşı tek yürek olmak zorundayız. İşgalciler, zalimler dünyanın her yerinde. Başta Filistin olmak üzere, Hindistan'da var, Myanmar'da Müslümanlara zulmedenler var. Doğuda, batıda var. İşte onlara karşı önce kendi milletimizin etrafında, terör örgütlerine karşı bir ve beraber olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Erbaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Aile Yılı'nda ailemize daha iyi sahip çıkmamız gerektiğini daha da iyi anlamamız icap ediyor, bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. İnşallah bu yıl boyunca birliğimizi, beraberliğimizi ilk önce ailemizden başlatmamız lazım. Biz Diyanet İşleri olarak ülkemiz genelinde 502 noktada Aile İrşat ve Aile Dini Rehberlik Merkezleri, her ilimizde, büyük ilçelerimizde Aile Büroları açtık. Eşler arası herhangi bir sorun varsa ilahiyat fakültesi mezunu vaizlerimiz, hoca hanımlar dinliyorlar, aile merkezlerine davet ediyorlar ya da evlerine ziyarette bulunup onları dinleyerek problemleri çözmeye çalışıyorlar. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak böyle önemli bir vazifeyi yerine getirmeye gayret ediyoruz."

13-20 Mart tarihlerini "İyilik Haftası" olarak ilan ettiklerini aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yönetmeliği de çıktı, bütün illere gönderdik. Cenabıhak hiçbirimizi iyilikten ayırmasın inşallah. Ramazan ayımız mübarek olsun. Birbirimizi sevelim, sayalım, düşüncelerimize, inançlarımıza, mezhebi farklılıklarımıza, etnik farklılıklarımıza saygı göstererek, Peygamber Efendimizin ifade ettiği gibi inancı, mezhebi, ırkı ne olursa olsun bir arada yaşama tecrübesini en güzel bir şekilde dünyaya örnek olarak millet olarak bizim göstermemiz lazım. Bunun örnek mekanlarından birisi de Iğdır şehrimizdir."

İKİ ÜLKENİN BİRLİĞİ DÜNYAYA ÖRNEK

Ramin Memmedov ise ramazan ayının önemine vurgu yaparak, "Ramazan merhamet ayıdır. Bu ayda daha çok düşünmek, paylaşmak, öğrenmek lazımdır. Ramazan aynı zamanda paylaşmak, yardımlaşmak, sevinci bölüşmek ayıdır." dedi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin sevinci her zaman bölüştüğüne dikkati çeken Memmedov, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimiz', ulu önderimiz Haydar Aliyev'in deyimiyle 'Biz bir millet iki devletiz', tarih boyu her iki deyimi de biz defalarca ispatlamışız." diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın birliğine de vurgu yapan Memmedov, "Azerbaycan askerleri Çanakkale'de savaşınca, Türk askerleri Bakü'yü işgalden kurtarınca, depremde Azerbaycan Türkiyeli kardeşlerimizin yanında olunca, Türkiye'nin siyasi ve manevi desteğini biz Karabağ Savaşı'nda hissedince, bütün dünya iki cumhuriyetin, iki halkın birlikte olmasını konuştu. Bundan sonra da bu iki cumhuriyetin, iki toplumun kardeşliği, birliği dünya için örnek olacak." ifadelerini kullandı.