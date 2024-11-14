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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam'ın gür sedası kıyamete kadar Balkanlar'da devam edecek

Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Mevlüd Dudiç ile görüşen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'İslam'ın gür sedası her zaman kıyamete kadar Balkanlar'da devam edecek inşallah' diye konuştu.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 16:22 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam'ın gür sedası kıyamete kadar Balkanlar'da devam edecek
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Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Dudiç ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Erbaş, "Balkanlar'daki Müslüman kardeşlerimizi kalbimizin diğer yarısı olarak görüyoruz. Yani Balkanları ecdadımızdan bizlere emanet edilmiş bir yadigar olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"SİZLER VESİLE OLACAKSINIZ"

Balkanlar'da ezanların hep okunacağını, Müslümanların camilerde ibadetlerini yapmaya devam edeceğini ifade eden Erbaş, "O bölgelerde gençlerimizin, çocuklarımızın İslam'ı öğrenmelerine sizler vesile olacaksınız. İslam'ın gür sedası her zaman kıyamete kadar Balkanlar'da devam edecek inşallah." diye konuştu.

Dudiç ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a teşekkür etti.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu.

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