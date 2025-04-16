Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam'ın olduğu yerde iyilik vardır

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde din görevlileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Erbaş, yeryüzünde insanoğluna verilmiş en büyük nimetin İslam olduğunu belirtti.



Erbaş, "İslam'ın olduğu yerde iyilik vardır, güzellik vardır. İslam'ın olmadığı yerde zulüm ve kötülük vardır. Bugün yeryüzüne bakın, insanlık tarihinden bugüne kadar peygamberler toplumlarıyla nasıl mücadele etmiş, neyle mücadele etmiş? Bugün de biz peygamberlerin varisleri olarak iyilik için, hayır için mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığında yaz Kur'an ve hafta sonu kurslarında, imam hatip ortaokul ve liselerinde verilen eğitimin çok önemli olduğunun altını çizen Erbaş, 4-6 ve 7-10 yaş çocukların eğitimine vurgu yaptı.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ile Ankara Müftüsü Hasan Çınar da katıldı.