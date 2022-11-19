Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam'ın yetimler konusundaki ilkelerini bütün insanlığa tanıtmamız lazım

Erbaş, Yetim Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Bağcılar Belediyesi iş birliğiyle "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında düzenlenen "Yetim ve Kimsesiz Çocuklar Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, Allah'ın ilk indirdiği surelerden Maun suresinde, dini yalanlayanın ilk özelliğinin anlatıldığını ve "O yetimi iter kakar." dendiğini aktardı.

O dönemde yetimlere yönelik insanlığın bakış açısını düzeltmek için Hazreti Peygamber'in mücadele verdiğini söyleyen Erbaş, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmekten çekinmeyen, yetimleri pazarlarda satan bir anlayışın hakim olduğunu anlattı.

Erbaş, o dönemde, bir kişiye kız çocuğu haberi verildiği zaman, günlerce dışarı çıkamadığını, yüzünün adeta utançtan simsiyah kesildiğini belirterek, "Demek ki toplumda aileyi oluşturacak fertlere bakış açısı, kadın, anne, yetim, bütün bunlar adeta Peygamber Efendimizi, Kur'an-ı bekliyordu çünkü Kur'an yine İbrahim suresinin ilk ayetlerinde, 'Kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye gönderdik, indirdik.' buyurmuştu Rabb'imiz. Allah Resulü Efendimiz bu kitapla insanlığın yaşadığı hangi problemler varsa, o problemleri ortadan kaldırmak için gece-gündüz çalıştığı 23 sene bunun mücadelesini verdi. Bu mücadele içerisinde en çok önem verdiği konulardan birisi de yetimin hakkını savunmaktı, yetimleri muhafaza etmek, onlara sahip çıkmak. 'Yetimlerin babası' unvanını bu mücadele sonunda almıştı." diye konuştu.

Hazreti Peygamber'in her yerde yetimlerin hakkını savunduğunu, insanlık için çok büyük bir örnek olduğunu söyleyen Erbaş, "Her açıdan örneklik var. Yetimlere sahip çıkma noktasında da dünyada gelmiş geçmiş en büyük örneklik Allah Resulü Efendimizde. Onun için diyor ya 'Kimin evinde yetim varsa, işte o ev bereketli bir evdir, en hayırlı ev o evdir. Cennette yetime bakan kişiyle şöyleyiz.' Muhteşem bir ifade." dedi.

- "İSLAM'IN İLKELERİNE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ ZAMAN YERYÜZÜNE İYİLİK HAKİM OLACAK"

Ali Erbaş, bugün yetimlere sahip çıkmaya geçmişten bin kat daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "2 bin kişinin geliri 4 milyar kişinin gelirinden daha fazla. Gittikçe gelir dağılımındaki dengenin bozulduğu, her 3,5 saniyede bir insanın açlıktan öldüğü ve her 3,5 saniyede bir insanın da tokluktan öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Onun için biz İslam'a denge dini diyoruz. Yeryüzünde insanlar arasındaki dengeyi muhafaza etmek için gönderilmiş yegane din İslam. İslam'ın ilkelerine sahip çıktığımız zaman yeryüzüne iyilik hakim olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kur'an-ı Kerim'de "İyilikte yardımlaşınız" buyurulduğunu dile getiren Erbaş, yetimlere sahip çıkmanın bir iyilik hareketi olduğunun altını çizdi.

Erbaş, "İslam'ın Kitabı'nda eğer ilk inen surelerden birisinde yetimden bahsediliyorsa, burada bir hikmet vardır. O zaman İslam'ın yetimler konusundaki ilkelerini bütün insanlığa tanıtmamız lazım." dedi.

Sempozyumun açılış programında İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım da yer aldı.

Konuşmaların ardından sempozyumun ilk gününde, "Yetimlik ve Yetimlik Hukuku" oturumu düzenlendi.

Yarın sona erecek sempozyumun ikinci gününde, "Yetimlerin Himaye Edilmesinde Toplumsal Sorumluluk", "Yetimin Himaye Edilmesinde Ulusal ve Uluslararası Kurumlar, Pratikler ve Tecrübeler" ile "Savaş, İşgal ve Yoksulluk Sarmalında Yetim ve Dezavantajlı Çocuklar" başlıkları ele alınacak.