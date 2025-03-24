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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beykoz'daki Ortaçeşme Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldırdı.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 08:44 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da teravih namazı kıldırdı
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Beykoz'daki Ortaçeşme Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldıran Erbaş, cemaate hitap etti.

Erbaş, Allah'ın mağfiretinin, rahmetinin ve merhametinin çok geniş olduğunu belirtti.

Ramazan ayının, Kur'an, bereket, hayır ve hasenat, zekat, fitre, fidye ve oruç ayı olduğunu aktaran Erbaş, "Oruçlarımızla Cenabıhak'tan bizleri her türlü kötülüklerden, şerlerden korumasını istedik. Onun için oruç tuttuk." ifadelerini kullandı.

Orucun hikmetini Allah'ın "Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." ayeti ile buyurduğunu dile getiren Erbaş, insanların oruçla mükellef kılınmasının hikmetinin korunmak olduğunu sözlerine ekledi.

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