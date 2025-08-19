İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyiliğin egemen olduğu bir dünyanın inşasına katkı sunan herkesi hürmetle selamlıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Yardım bekleyen mahzun ve mazlum yüreklere aziz milletimizin yardım elini ulaştıran başta Türkiye Diyanet Vakfımızın fedakar çalışanları olmak üzere, tüm insani yardım görevlilerine gönülden teşekkür ediyorum.' ifadesini kullandı.

AA19 Ağustos 2025 Salı 18:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Erbaş, NSosyal'deki hesabından "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz köklü medeniyetimizden gelen birikim ve şuurla zulme uğrayan, yardım bekleyen mahzun ve mazlum yüreklere aziz milletimizin yardım elini ulaştıran başta Türkiye Diyanet Vakfımızın fedakar çalışanları olmak üzere, tüm insani yardım görevlilerine gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Dünya İnsani Yardım Günü'nü tebrik ediyor, iyiliğin egemen olduğu bir dünyanın inşasına katkı sunan herkesi hürmetle selamlıyorum."

