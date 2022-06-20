Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyilik egemen oluncaya kadar çalışacağız

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı çatısı altında toplanan Dini Yüksek İhtisas Merkezleri'nin ilk mezunlarını verdiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının, dünyadaki Müslümanlarla iletişim ve iş birliği halinde küresel ölçekte hizmet sunan uluslararası bir kurum haline geldiğini ifade eden Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek Batı'da gerekse İslam dünyasındaki dini teşkilatlar içinde örnek bir kurum olma hüviyetine kavuşmuştur. Başkanlık olarak, bu durum bize sorumluluklarımızın ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar engin bir ufka sahip olmamız gerektiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, İslam dininin bütün insanlık için gönderildiğine işaret ederek, "Bizler bütün insanlıktan sorumluyuz. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya devam etmeliyiz. Erdemli fert, faziletli toplum ve huzurlu dünya mefkuresini gerçekleştirmek için kendimizi çağın gerektirdiği şekilde yetiştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

- "DÜNYAYA UMUT OLMAK GİBİ BİR SEVDAMIZ OLMALI"

Bugün insanlığın derin bir ahlak ve anlam krizi yaşadığına dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Yeryüzü devasa sorunlarla kuşatılmış durumdadır. Bütün bu sorunların temelinde ise inancı hayattan, bilgiyi ahlaktan, maddeyi manadan koparan bir hayat tasavvuru yer almaktadır. Başkaları buna 'sekülarizm' derken biz 'dünyevileşme' diyoruz. Bunun bir yansıması olarak bugün dini, ahlaki ve insani birçok değerin örselendiğini müşahede ediyoruz. Böyle bir zamanda bizim dünyaya umut olmak gibi bir sevdamız olmalı."

- "İNSANIMIZI SAHİH DİNİ BİLGİYLE BULUŞTURMAK, KULLUK SORUMLULUĞUMUZDUR"

Erbaş, dünyada son çeyrek asırda teknolojik anlamda büyük ve hızlı bir değişim yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Teknolojinin getirdiği imkanlar, bireysel ve sosyal hayatı son derece hızlı şekilde dönüştürmektedir. İletişim imkanlarının baş döndürücü bir hızla gelişmesi, toplumlar ve kültürler arasındaki etkileşimi olağanüstü bir noktaya taşımaktadır. Bu sebeple sizlerden bu alandaki bilgi ve becerinizi de en üst düzeye taşımanızı istiyorum. Özellikle gençlerimizi ve nesillerimizi çağın bilinmezlikleri içerisinde sahipsiz bırakamayız. Doğru bilgiyle donanmış insanlar olarak bizim boş bıraktığımız alanların kirli emellere sahip odaklar tarafından nasıl istismar edildiğini hep birlikte görüyoruz. Unutmamalıyız ki, insanımızı sahih dini bilgiyle buluşturmak, bizim hem kulluk sorumluluğumuz hem de kanuni görevimizdir."

Din hizmetinin büyük sorumluluk gerektirdiğini ve bu alanda hataya tahammülün az olduğunu vurgulayan Erbaş, "Din görevliliği temsilde büyük bir hassasiyet ister. Bizim mesleki ya da kişisel bir hatamız sadece hata yapan kişi olarak bizi ilgilendirmiyor. Bu durum, hem görev yaptığımız kurumu hem de temsil ettiğimiz inanç ve değerleri ilgilendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Erbaş, çeşitli illerdeki Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinden mezun olan 286 kursiyere başarı plaketlerini verdi.

Dini Yüksek İhtisas Merkezlerindeki eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, görevlerine başlamadan önce idari ve etkili iletişim alanlarında toplam 5 haftalık mesleki gelişim programına katılacak.

Mezuniyet törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri yönetici ve öğretmenleri de katıldı.