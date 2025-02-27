Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, ramazan ayında yürütülecek din hizmetlerine ilişkin il müftüleri, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Erbaş, yeryüzünün pek çok noktasından acı ve gözyaşı içinde feryatların yükseldiğine dikkati çekerek, Filistin'de yapılan zulümlerin yürekleri kanatmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün insanlığın en büyük sorununun iyiliğe uzaklığı, merhamete ilgisizliği, sevgiye susamışlığı olduğuna vurgu yapan Erbaş, "Dünyayı, paylaşıldıkça çoğalan iyilik değiştirecektir" bilinciyle bir iyilik seferberliği başlatarak, hayatı ve yeryüzünü güzelleştirme mecburiyetinde olduklarını ifade etti.

Erbaş, bu yıl İyilik Haftası'nı ramazan ayına denk gelmesi hasebiyle özel bir gayretle ihya edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yüce Rabbimizin 'kötülüğü iyilikle sav' fermanını hayat düsturu edinerek kötülüklerle kuşatılan yeryüzünde iyiliği, umudu, kardeşliği, sevgiyi çoğaltmaya çalışacağız. İyilik hareketinin ulusal ve uluslararası boyutta yaygınlaşmasına vesile olacak etkinlikler düzenleyeceğiz. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle, iyilik bilincini canlı tutmanın ve bu konuda toplumsal bir bilinç oluşmasına katkı sağlamanın gayreti içinde olacağız."

HAFTA KAPSAMINDA İYİLİK KONUSU ELE ALINACAK

İyilik Haftası kapsamında yapılacak çalışmaları anlatan Erbaş, vaaz, hutbe, televizyon ve radyo programları, panel ve konferanslar aracılığıyla hafta çerçevesinde topluma yönelik çalışmalar yapılarak iyilik konusunda farkındalık oluşturulacağını belirtti.

Erbaş, etkinliklerin şehit yakını, gazi, yoksul, engelli, kimsesiz, yaşlı, tutuklu, hükümlü, hasta ve yetimler gibi ilgiye muhtaç kesimleri de kapsayacak şekilde, toplumun tamamını kuşatacak nitelikte olmasına dikkat edileceğini, söz konusu kesimlerin korunması, gözetilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için özellikle toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirileceğini bildirdi.

Orta ve lise öğretimi seviyesindeki öğrenciler ile üniversite kampüsleri, Kredi Yurtlar Kurumu ve Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında kalan öğrencilere yönelik konferans, panel, ziyaret gibi etkinlikler düzenleneceğini belirten Erbaş, çocuk evi, sevgi evi, huzurevi ve kadın konukevi gibi sosyal hizmet kurumlarına ziyaretler düzenleneceğini, haftayla uyumlu programlar gerçekleştirileceğini ifade etti.

Erbaş, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve Kur'an kursu öğrencilerine yönelik hafta münasebetiyle yarışmalar ile çocuk şenlikleri ve gençlik şölenleri düzenleneceğini, orta ve yükseköğretim öğrencileriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında kalan öğrencilere yönelik, akademisyenlerden ve alanında uzman kişilerden de yararlanarak sohbet, söyleşi, konferans, panel, ziyaret gibi etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Toplumun dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi kesimlerine yönelik iyilik sofraları kurulacağını da belirten Erbaş, katılımcılardan her alanda iyilik ahlakına ve iyiliğin gücüne vurgu yaparak farkındalığı güçlendirmek için çalışmalarını istedi.

Erbaş, ayrıca 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler 2025 yılında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçiriyoruz ve buna devam edeceğiz." ifadesini kullandı.