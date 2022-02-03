Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İyiliklerimizi öyle çoğaltalım ki kötülüğe yer kalmasın

AA 3 Şubat 2022 Perşembe 23:20 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 23:20

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Regaip Kandili dolayısıyla Şırnak'taki Ulu Cami'de program düzenlendi.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı yatsı namazının ardından başlayan "Regaip Kandili Özel" programında sela okundu.

Selanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Programda konuşan Prof. Dr. Erbaş, bu gecenin, zamanı, sorumlulukları, Rabb'in nimetlerini ve ibadetleri muhasebe ve tefekkür gecesi olduğunu söyledi.

- "RABB'İM BİZİ İYİ OLARAK ANILAN KULLARINDAN EYLESİN"

"Rabb'im hepimize imanla, salih amelle, hakkı tavsiyeyle, sabrı tavsiye ile yaşamayı, gençlerini, çocuklarını, neslini bu şekilde yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin inşallah." diyen Erbaş, Regaib'in Hakk'a yönelmek olduğunu ifade etti.

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salih amellere yeterince önem veriyor muyuz? İman etmiş insanlar olarak mümince bir hayatı yaşayabiliyor muyuz? Hakkı tavsiye edebiliyor muyuz çocuklarımıza, gençlerimize? Dünyadaki hayatını muhasebe et, tefekküre dal. Bu dünya fanidir, insan fanidir. İsterse bir asır yaşasın. Bu mübarek beldelerden nice büyük insanlar geldi, geçti. Ne kaldı onlardan? Eğer nesilleri için, bizim için bir şeyler yapmış iseler onları biz şimdi hayırla yad ediyoruz ama insanlığın kötülüğü için çalışanlar da hep kötü olarak yad ediliyor. Rabb'im bizi iyi olarak anılan kullarından eylesin."

"Peygamber Efendimiz, 'Din nasihattir, din samimiyettir.' şeklinde buyuruyor. Birbirimize güzellikleri hep telkin edelim, birbirimizi iyiliklere çekelim, kötülüklerden uzaklaştıralım. Bu topraklar, Allah Resulu Efendimiz'in vefatından 7 sene sonra İslam ile müşerref oldu, şereflendi. 639 yılı Peygamber Efendimiz'in vefatından 7 sene sonraya denk geliyor." diyen Erbaş, o yıl bu topraklarda ezan okunmaya başlandığını, bugüne kadar da hiç dinmeden okunduğunu aktardı.

- "İYİLİKLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM, DÜNYADA GARİP GUREBA, MAĞDUR KİMSE KALMASIN"

Regaip Kandili gibi mübarek günlerde, gecelerde, cuma günlerinde, bayramlarda, hayır hasenat, iyilik yapmak, yüzlere tebessümle bakmanın dahi Allah'ın rızasını kazanmak için bir vesile olduğuna işaret eden Erbaş, ibadetsiz bir hayatta huzur olmadığını bildirdi.

Erbaş, bu mübarek gece münasebetiyle Allah'ın ayetlerini paylaştığını dile getiren Erbaş, iyiliğin insanı temiz fıtratla buluşturan en büyük değer olduğunu vurguladı.

İyiliğin, güzel ahlakı kuşanmak ve onu hayata taşımak olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"İyilik ferdi, toplumsal ve evrensel huzurun teminatıdır. Eğer bir yerde kötülük kendine yer bulmuş ise iyiliğin ihmal edilmiş olduğu ortaya çıkar. Eğer bir yerde iyilik yoksa orada kötülük yerleşir. Onun için kötülüğün yerleşmesine fırsat vermemeliyiz. İyilik güzel ahlaktır. Ne olur çocuklarımızı, gençlerimizi, kızlarımızı, ailelerimizi güzel ahlakla yetiştirmeye çalışalım. İyiliklerimizi öyle çoğaltalım ki kötülüğe yer kalmasın. İyiliklerimizi öyle büyütelim ki tüm yeryüzünü kuşatsın. İyiliklerimizi birleştirelim, dünyada garip gureba, mazlum, mağdur, mahzun kimse kalmasın. İslam evrensel bir dindir. Sadece belli bir bölgedeki insanları değil tüm insanların iyiliğini hedefleyen, iyi olmalarını isteyen bir dindir. İslam ve dolayısıyla Müslümanlar bununla sorumludur. İyilikle öyle iç içe olalım ki aç açıkta kimse kalmasın, soğuktan donarak kimse ölmesin, açlıktan hiç kimse ölmesin."

- "BU GECE VE HER GECE AF VE MAĞFİRET DİLEYELİM"

Erbaş, "Eğer bu asırda açlıktan soğuktan, yokluktan çocuklar ölüyorsa demek ki bu asrın adı vicdansız asırdır, merhametsiz asırdır. İnsanların vicdanlarını eğitmemiz lazım, merhamet eğitimine tabi tutmamız lazım. Bu da Müslümanlar olarak bizim en asli görevimiz." şeklinde konuştu.

Salih ameller ile Allah'a yaklaşılması, nefsin günahlardan arındırılması gerektiğini aktaran Erbaş, "Dualarımızla Rabb'imize yönelelim. Dua kulluğun temelinin özüdür. Duaları dilimizden düşürmeyelim. Gelin bu Regaip gecesinde ellerimizle kalplerimizi Rabb'imize açalım. Onun bize öğrettiği yüce şeyleri ondan isteyelim. Bu gece ve her gece af ve mağfiret dileyelim." dedi.

Erbaş, bu mağfiret gecesini ibadet, iyilik ve dualarla kardeşlik, birlik ve beraberliği güçlendirmeye vesile yapma çağrısında bulunarak "İşte o zaman Regaip gecesi rağbetimiz, Miraç gecesi miracımız, yükselişimiz, Berat gecesi affımız, Kadir gecesi ise bir ömre bedel gecemiz olacaktır, inşallah. Geceniz mübarek olsun. Gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, İl Müftüsü Mehmet Taştan ve vatandaşlar katıldı.