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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kitap fuarında vatandaşlarla bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Tefsir, hadis, fıkıh ne kadar dini ilimse müminler için astronomi de matematik de tıp da fizik de öyledir. Bizim o alanlarla da ilgilenmemiz, o alanlarla ilgili kitapları okumamız lazım.' dedi.

AA29 Mart 2024 Cuma 21:47 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kitap fuarında vatandaşlarla bir araya geldi
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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonuyla İstanbul Fatih Camii avlusunda düzenlenen 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda söyleşi ve imza gününe katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, insanların Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'in insanlara kazandırdığı bütün değerlere sahip çıkması gerektiğini belirterek "Kur'an sadece Müslümanlar için gönderilen bir kitap değil, bütün insanlık için gönderilen bir kitaptır. Tebliğin, davetin amacı budur. Kur'an, evrensel bir kitaptır ve Peygamber Efendimiz bütün insanlığa gönderilmiştir." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'i anlamanın en önemli yolunun, hadislerden istifade etmekten geçtiğini kaydeden Erbaş, "Sünneti anlamanın yolu da Kur'an'dan geçmektedir. Hazreti Ayşe validemize 'Peygamber Efendimizi bize anlatır mısın?' diye sorduklarında 'Siz Kur'an okumaz mısınız?' diyor. Yani Kur'an'ın yaşayan hali, Efendimiz aleyhissalatu vesselam." değerlendirmelerinde bulundu.

Müslümanların ilim geleneğinde dini ilimler ve din dışı ilimler diye bir tasnifin olmadığını, bütün ilimlerin dini ilimler olduğunu ifade eden Erbaş, "Tefsir, hadis, fıkıh ne kadar dini ilimse müminler için astronomi de matematik de tıp da fizik de öyledir. Bizim o alanlarla da ilgilenmemiz, o alanlarla ilgili kitapları okumamız lazım." diye konuştu.

"MÜSLÜMANLARIN İLK İSLAM ANSİKLOPEDİSİNİ ORYANTALİSTLER YAZDI"

Erbaş, Müslümanların ilim sahasında düştüğünü ve buradan tekrar ayağa kalması gerektiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Kitap, kütüphane, okumak, yazmak, araştırmak alanında düştük, orada dirilmemiz ve kalkmamız lazım. Hem nakli ilimlerde hem akli ilimlerde. Öyle zaman oldu ki nakli ilimleri bile Müslümanlara oryantalistler öğretir oldu, öyle zamanlar yaşadık. Müslümanların ilk İslam ansiklopedisini oryantalistler yazdı. Nasıl güvenirsin onların yazdıklarına? Dolayısıyla düştüğümüz yerden bizim kalkmamız lazım."

Kitap fuarlarını gençlerin daha çok okuması ve kitaba olan ilgilerinin artması için kurduklarını aktaran Erbaş, 41 yıldır düzenlenen fuarın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının en önemli faaliyetlerinden biri olduğunu vurguladı.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ile İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı.

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