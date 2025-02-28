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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Konya'da hutbe irat etti: İftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde, lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofralarının kurulmaması gerektiğini belirterek, 'Mazluma, yoksula, kimsesize, yetim ve öksüze kol kanat gerelim, iftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım.' dedi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 14:29 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Konya'da hutbe irat etti: İftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım
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Erbaş, Selçuk Üniversitesi Kampüs Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Hutbesinde, ramazan ayının bugün ilk teravihle karşılanacağını belirten Erbaş, "Teravih ki Sevgili Peygamberimiz'in kıldığı, kıldırdığı ve ümmetinin kılmasını istediği, sahabeden beri günümüzdeki şekliyle kılınan sünnet bir namazdır. Teravih yorulan ruhlarımızı dinlendiren, daralan gönüllerimizi ferahlatan, günahlarımızın affına vesile olan müstesna bir ibadettir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, bu gece ramazanın bereketi olan sahura kalkılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı, oruç ayıdır. Peygamber Efendimiz, 'Mübarek ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır.' buyurmaktadır. Mukim, akıllı ve büluğ çağına ermiş, hastalık ve yolculuk gibi dinen geçerli bir mazereti bulunmayan her Müslümanın ramazan ayında oruç tutması farzdır. Rükünlerine, şartlarına ve adaplarına riayet edilerek tutulan oruç, irademizi güçlendirir, gönlümüzü bencillik ve tamahkarlıktan kurtarır. Elimizi haramdan, dilimizi gıybet ve yalandan, ibadetlerimizi riyadan, kalbimizi günahlardan arındırır. Bizleri cehennemden uzaklaştırıp cennete yaklaştırır."

- "CAMİLERİMİZE GELEN ÇOCUKLARIMIZI İNCİTMEYELİM"

Ramazan ayında insanlar için bir hidayet rehberi, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delili Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini işaret eden Erbaş, "O halde, ramazanı on bir ayın sultanı kılan Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyalım, manası üzerinde düşünelim, onun hükümlerini hayatımıza aktarmanın daha çok gayretinde olalım. Çocuklarımıza Kur'an'ı, orucu, namazı, camiyi sevdirelim, muhabbet ve merhamet mekanı camilerimize gelen çocuklarımızı incitmeyelim. Onları güler yüz ve tatlı dille cemaatimiz arasına alarak namazın sükunetle kılınabilmesini sağlayalım." diye konuştu.:

- "FAHİŞ FİYATLARLA İNSANLARI MAĞDUR ETMEYELİM"

Erbaş, hayatın her anına ve alanına İslam'ın emir ve yasaklarını aktarmaya gayret edilmesini tavsiye ederek, şunları kaydetti:

"Dinimizde ve medeniyetimizde yeri olmayan, ramazanın ruhuna uygun düşmeyen eğlencelerle vaktimizi heba etmeyelim. İbadetlerimizi vaktinde eda etmeye özen gösterelim; zamanımızı ibadet vakitlerine göre ayarlayalım. Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım. Mazluma, yoksula, kimsesize, yetim ve öksüze kol kanat gerelim, iftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım. Orucu bahane ederek evde, iş yerinde ve trafikte gönül kırmayalım, huzursuzluk çıkarmayalım. Fırsatçılık yaparak fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmeyelim. Müslümanlara zulmedenlere destek verenlerin ürünleriyle sofralarımızı donatmayalım."

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