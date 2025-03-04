Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda tiyatro ve sinema gösterimleri yapılıyor, geleneksel çocuk oyunları oynanıyor, çeşitli sanat atölyeleri ve imza günleri düzenleniyor.

Program kapsamında bugün dev taşlarla satranç, zeka oyunları, el işi atölyeleri, atık kumaştan çanta ve kukla yapımı gibi etkinliklerin yanı sıra 1 Çocuk 1 Dünya programı ve masal anlatımı çocuklardan büyük ilgi gördü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında açılan atölyeleri ve kitap stantlarını gezdi, etkinliklere katılan çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Ramazan ayında özellikle çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Erbaş, Diyanetin, sergiler, stantlar ve çocuklara yönelik pek çok etkinlikle programa katkıda bulunduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak neredeyse bütün birimleriyle burada olduklarını dile getiren Ali Erbaş, şunları söyledi:

"Kur'an-ı Kerim okumaları, Diyanet Kitap ve Türkiye Diyanet Vakfının yayınlarının burada fuarını açmış olduk. Sergilerimiz var. Diyanet Çocuk standı var. Çocuklarımız geliyorlar, Diyanet Televizyonu'nda yayınlanmış olan pek çok programı burada yerinde izlemiş oluyorlar. Ayrıca mukabele programlarımız var. Çocuklarımıza yönelik pek çok etkinliklerimiz var. Masal programlarımız var. Ramazan ayındaki o farkındalığı, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş günleri olarak bildiğimiz ramazan ayını, ki Peygamber Efendimiz böyle tarif ediyor. Çocuklarımızın ruhuna yerleştirelim diye burada biz de 'Külliye'de Ramazan'a katkı sağlamaya çalışıyoruz. 'Külliye'de Ramazan' anlayışını, programını ortaya çıkaran, bu güzel ortamı hazırlayan başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeği geçen bütün kardeşlerimize ben buradan teşekkür ediyorum. Ne güzel, ramazan ruhunu çocuklarımıza ve insanımıza kazandırmaya yönelik en önemli etkinliklerden birisidir. Ramazan ayımız mübarek olsun inşallah."