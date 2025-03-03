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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an-ı Kerim ile zamanımızı geçirmeye gayret edelim

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Altındağ Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaptı.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 23:28 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an-ı Kerim ile zamanımızı geçirmeye gayret edelim
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş iftarın ardından öğrencilere hitap etti.

Ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu rahmet günlerinde rahmet ayı ve Kur'an ayı olan ramazanın bu ilk günlerinde bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak ve onu anlamaya çalışarak, Rabb'imizin en büyük mucizesi, en büyük şifası olan Kur'an-ı Kerim ile zamanımızı geçirmeye gayret edelim." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu seneki ramazan temasını "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirlediklerini anımsatan Erbaş, öğrencilerin ilmi seçerek zaten iyilik yapmaya niyet etmiş olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Programda, TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Fatih Kurt da hazır bulundu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖDÜLÜ

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının dijital dönüşüm alanındaki çalışmaları kapsamında geliştirdiği "Harezmi Karar Destek Projesi" ile Future of CIO & Awards organizasyonunda "Kamu IT Liderleri" kategorisinde ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekibini tebrik eden Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, kamu hizmetlerinde dijital dönüşümü desteklemeye ve teknolojiyi en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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