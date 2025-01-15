Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız büyük bir teveccüh ile karşılanıyor

Prof. Dr. Ali Erbaş, Erzincan İl Müftülüğü Kur'an kursuna çocuğunu gönderen bir annenin kursa dair görüşlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Erbaş, paylaşımında, "Ülkemizin dört bir yanında açmış olduğumuz 4-6 yaş Kur'an kurslarımız hem ailelerimiz hem de çocuklarımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanmaya devam ediyor. Erzincan'da evladını 4-6 yaş Kur'an kursumuza gönderen bir annenin güzel yorumları bizleri mutlu etmiş ve bu alanda gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızda sorumluluğumuzu bir kat daha artırmıştır. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın açılışından bugüne emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.