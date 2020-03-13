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Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir

13 Mart 2020 Cuma 14:17 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 14:17
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Devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

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