Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "En büyük zenginliğimizin gençlerimiz olduğunu biliyoruz. Toplumsal gelişme, kalkınma ve yükselmenin ancak gençlerin hayalleri ve enerjisiyle mümkün olacağına inanıyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Büyük Gençlik Buluşması' programına katıldı.

Salonu dolduran 15 bine yakın gence seslenen Prof. Dr. Erbaş, "Dünyamız, zor ve çetin bir süreçten geçiyor. Bilginin, inancın ve ahlakın örselendiği, değerlerin itibarsızlaştırıldığı bir çağa tanıklık ediyoruz. Bugün gençlerimizi ve dolayısıyla geleceğimizi tehdit eden pek çok olumsuzlukla karşı karşıyayız. Bu sebeple, yaşadığımız çağa ve çağın getirdiği problemlere karşı gençlerimizin mukavemetini artırmak için bugün her zamankinden daha fazla çabaya ve çalışmaya ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

"MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEKTEYİZ"

Diyanet İşleri Başkanlığının hayatın her alanında Müslümanlara en iyi şekilde rehberlik etmenin mücadelesini verdiğini söyleyen Erbaş, "Devletimizin ve milletimizin desteğiyle, özellikle son yıllarda toplumdan ve farklı kurumlardan gelen talepler doğrultusunda manevî danışmanlık ve rehberlik alanında önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bireysel ve toplumsal ölçekteki manevi kriz ve ihtiyaçlara, doğru yöntem, sahih dinî bilgi ve tecrübeyi merkeze alarak rehberlik etmekteyiz" ifadesini kullandı.

"REHBERLİK HİZMETLERİMİZ, NİCELİK VE NİTELİK OLARAK HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞMEKTEDİR"

Erbaş, "Alanında uzman, tecrübeli, nitelikli ve özverili kadrolarımızla ceza infaz kurumlarında, aile ve dinî rehberlik bürolarında, sosyal hizmet kurumlarında, hastanelerde, öğrenci yurtlarında yapmış olduğumuz rehberlik hizmetlerimiz, nicelik ve nitelik olarak her geçen gün daha da gelişmektedir" diye konuştu.

"EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZİN GENÇLERİMİZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetleri arasında gençlere büyük önem verildiğini aktaran Erbaş, "Çünkü en büyük zenginliğimizin gençlerimiz olduğunu biliyoruz. Toplumsal gelişme, kalkınma ve yükselmenin ancak gençlerin hayalleri ve enerjisiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Bunun için Başkanlık olarak gençlik hizmetlerimizi koordineli ve sistemli bir şekilde yürütmek maksadıyla Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığını kurduk" şeklinde konuştu.

"NİCE GENÇLERİMİZE ULAŞMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün hamdolsun ülkemiz genelinde 2 bine yakın manevi danışman, gençlik koordinatörü, bin 800 kadar izci liderimiz. Ayrıca üniversitelerimizde 161 kadar kulüp, 5 bin 650 hocamızla, bin 341 Diyanet Gençlik Hizmet Merkezi'nde hizmet etmeye gayret ediyoruz. 'Gençliğe Değer' projemizi çok önemsiyoruz. Bu projemizle nice gençlerimize ulaşmaya gayret ediyoruz."

"AMACIMIZ, GENÇLERİMİZİN MEDENİYET UFKUNA SAHİP ŞEKİLDE GELECEĞE HAZIRLANMALARINA KATKI SUNMAKTIR"

Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin inşası için ulusal, bölgesel ve yerel olarak gerçekleştirilen tematik kamplara dikkati çeken Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Amacımız, gençlerimizin inanç, kültür ve değerlerimizle buluşmalarına, erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, yarınlara umutla bakabilen dinamik bir nesil olmalarına ve medeniyet ufkuna sahip bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına katkı sunmaktır. İstiyoruz ki gençlerimiz, büyük bir milletin ve medeniyetin mensubu olduklarının farkına varsın ve kendileri için bu minvalde bir hayat ve gelecek inşa etsin."

"EN HAYIRLI ÜMMETİN TAZE KANLARISINIZ"

Daha güzel bir hayat ve dünyanın inşası için insanlığın gençlerin hayallerine, çalışmalarına ve gayretine muhtaç kaldığını ifade eden Erbaş, "Sizler, insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetin taze kanlarısınız. Sizler yüzyıllarca dünyaya hükmetmiş, adalet dağıtmış, insanların zor durumda kaldıklarında yardım istedikleri büyük bir milletin evlatları, torunlarısınız. Sizler, bugünün öğrencileri, yarınlarımızın mimarlarısınız. Bütün gayretinizle insanlığın hayrı, iyiliği ve ıslahı için çalışmalısınız" şeklinde konuştu.

ERBAŞ'TAN ÜSTAD NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN "ZİNDANDAN MEHMED'E MEKTUP" ŞİİRİNİ SESLENDİRDİ

Prof. Dr. Erbaş, sözlerini üstad Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirindeki şu mısralar ile tamamladı:

"Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir."

Programa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çok sayıda bürokrat ve 15 bine yakın genç katılım sağladı.