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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 00:09 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de Başkanlığın Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Erbaş, 2023 Yılı Hac Organizasyonu için Medine'de hac hizmetlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

SAHABELER İLE TÜRK HALKI İÇİN DUA ETTİ

Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret eden Erbaş, koordinasyon, iskan, havalimanı ve kargo hizmetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Erbaş, Uhud Savaşı'nın yapıldığı alana giderek burada şehit olan sahabeler ile Türk halkı için dua etti.

Ziyaretlerde Erbaş'a Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü de eşlik etti.

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