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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mısır Evkaf Bakanı Ezheri'yi ziyaret etti

Türkiye ile Mısır arasında tarihi, coğrafi ve iktisadi zenginliklerin olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Bu zenginliklerimizi birleştirdiğimiz zaman yeryüzünde sıkıntıda olan pek çok kardeşimizin sıkıntılarını ortadan kaldırmak mümkün olacaktır' dedi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 20:32 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mısır Evkaf Bakanı Ezheri'yi ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bir dizi programa katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Erbaş, Mısır Evkaf Bakanı El-Ezheri ile bir araya geldi.

Erbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, zalimlere karşı İslam dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini vurgulayarak, dünyada zulmün ortadan kalkması için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Görüşmede Türkiye ile Mısır arasında tarihi, coğrafi ve iktisadi zenginliklerin olduğunu belirten Erbaş, "Bu zenginliklerimizi birleştirdiğimiz zaman yeryüzünde sıkıntıda olan pek çok kardeşimizin sıkıntılarını ortadan kaldırmak mümkün olacaktır. Bunların başında Filistinli kardeşlerimiz geliyor." değerlendirmesini yaptı.

El-Ezheri ise konuşmasında, Mısır halkının Erbaş'ı karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki halk arasındaki kardeşlik ve dostluktanşeref duyduğunu belirtti.

Mısır'ın Gazze'ye ulaştırılan insani yardımlarına dikkati çeken, zorla tehcire karşı kesin bir duruş sergilediğini vurgulayan El-Ezheri, Filistin meselesinin yegane çözümünün, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Ziyarette, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ve Mısır Din Hizmetleri Müşaviri İdris Bozkurt da yer aldı

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