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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Neslimizi yetiştirirken hem dünya için hem de dünya sonrası hayat için o bilinçle yetiştirmemiz lazım

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Toplumumuzda mutluluğa ulaşabilmemiz çok önemli. Gençlerimizi, çocuklarımızı, neslimizi yetiştirirken hem dünya için hem de dünya sonrası hayat için o bilinçle yetiştirmemiz lazım.' dedi.

AA6 Eylül 2024 Cuma 18:35 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Neslimizi yetiştirirken hem dünya için hem de dünya sonrası hayat için o bilinçle yetiştirmemiz lazım
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Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışında yaptığı konuşmada, kursun arsasını bağışlayan hayırsevere, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'de hayır kurumlarının ve hayır sahiplerinin sayısının fazlalığına dikkati çeken Erbaş, bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.

"HER CANLI FANİDİR"

Eğitim öğretim kurumlarındaki faaliyetlere değinen Erbaş, "Okullarımız, Kur'an kurslarımız, camilerimiz milletimizin bilinçlenmesine, şuurlanmasına, Rabb'ini tanıyan, peygamberini bilen, kitabını bilen, ahiret bilinci olan... Ahiret bilinci o kadar önemli ki hepsinin esas amacı bu zaten. Her doğan fanidir, her canlı fanidir. Zülcelali vel ikram olan Allah bakidir. Dolayısıyla biz dünyada yaşarken ölüm sonrası hayatı dikkate alarak yaşamamız lazım." diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, gençlere ahiret bilinci kazandırmanın önemine işaret etti.

"AHİRET BİLİNCİNİ BİZİM GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Kur'an kursları, imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler olmak üzere Türkiye'de 100 bine yakın okulun faaliyet gösterdiğini anlatan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Okullarımızda okuyan çocuklar, Müslüman çocuklar, hepsinin ahiret bilincini bizim geliştirmemiz lazım. Toplumumuzda mutluluğa ulaşabilmemiz çok önemli. Gençlerimizi, çocuklarımızı, neslimizi yetiştirirken hem dünya için hem de dünya sonrası hayat için o bilinçle yetiştirmemiz lazım. Tüm okullarımızda bu bilinci çocuklarımıza, gençlerimize vermemiz lazım. İşte o zaman nasıl ki bedenimize dikkat ediyorsak, ruhumuza da dikkat ederek ruh ve beden bütünlüğü içinde yetiştirdiğimiz gençlerle huzura ve mutluluğa ulaşacağız."

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