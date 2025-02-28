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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş öğrencilerle buluştu: Güzel ahlak gencin süsüdür

Selçuk Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ''Güzel ahlak gencin süsüdür. Peygamber Efendimiz, 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyuruyor. Rabbimiz de 'Sen şüphesiz, mutlaka yüce bir ahlak üzeresin' diyor Peygamber Efendimizi böyle tanıtıyor. En küçük davranışlarınızda bile edep, nezaket, zarafet olsun' dedi.

IHA28 Şubat 2025 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş öğrencilerle buluştu: Güzel ahlak gencin süsüdür
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen 'İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince' konulu konferansa katıldı. Burada konuşan Erbaş güzel ahlakı anlattı. Erbaş, "Güzel ahlak gencin süsüdür. Peygamber Efendimiz, 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyuruyor. Rabbimiz de 'Sen şüphesiz, mutlaka yüce bir ahlak üzeresin' diyor Peygamber Efendimizi böyle tanıtıyor. En küçük davranışlarınızda bile edep, nezaket, zarafet olsun. Peygamber Efendimiz'in 'Kendisi için istediğini kardeşi için de istemeyen hakiki mümin değildir' hadisi şerifini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Hiçbir müslümanın kendisinin hoşlanmadığını, kardeşi için düşünmemesi lazım. Ben hoşlanmıyorsam kardeşim için de hoşlanmamam lazım. Biz ırkımızı, soyumuzu, rengimizi, coğrafyamızı seçmedik ama inancımızı, ahlakımızı kendimiz seçiyoruz, geliştiriyoruz, geliştirme durumundayız. Onun için Allah katında yegane değer ölçütü takvadır. Takva nedir? Rabbimizin yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini de yapmamaktır. Kısa bir tarifle mütteki olmamız mümkün. Bütün imkanlarımızla bildiğimiz ve yaşadığımız güzelliklerin hayata taşınması için gayret edelim" dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, konferansa katılımından dolayı Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş'a teşekkür etti.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ise mübarek Ramazan ayına ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Konferansa, protokol mensupları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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