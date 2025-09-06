İSTANBUL 25°C / 20°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ölüm her an kapımızda, ibadeti ertelemeyelim
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ölüm her an kapımızda, ibadeti ertelemeyelim

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Ölüm her an kapımızda hazır. O yüzden sakın ibadetlerimizi ertelemeyelim, ihmal etmeyelim. Yakınlarımıza, çocuklarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza hatırlatalım.' dedi.

AA6 Eylül 2025 Cumartesi 23:40 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ölüm her an kapımızda, ibadeti ertelemeyelim
ABONE OL

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, İstanbul'da Parmakkapı Kadıasker Mehmet Efendi Camisi'nde akşam namazını kıldırdı.

Namazın ardından cami cemaatine hitap eden Erbaş, Müslüman'ın Allah'a en yakın olduğu anın secdede yaşandığını söyledi.

Erbaş, namazda Allah'a en yakın olunan anların idrak edilip yaşandığını belirterek, "Rabb'imiz buyuruyor ki 'Yakin sana gelinceye kadar Rabb'ine ibadet et.' Rabb'imiz bu ayetikerimede ölüm anlamında 'yakin' kelimesini kullanıyor. Demek ki ölüm bize yakin.' ifadelerini kullandı.

Şair Erdem Bayazıt'ın "Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm." mısralarını aktaran Erbaş, "Ölüm her an kapımızda hazır. O yüzden sakın ibadetlerimizi ertelemeyelim, ihmal etmeyelim. Yakınlarımıza, çocuklarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza hatırlatalım. Bu gerçeği, bu hakikati hatırlatalım." diye konuştu.

