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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Prof. Dr. Raşit Küçük Anma Programı'na katıldı: Örnek bir baba, örnek bir eş, örnek bir hoca

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Vefatının 2. yıl dönümünde Prof. Dr. Raşit Küçük Anma Programı'na katıldı.

AA22 Kasım 2024 Cuma 21:00 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Prof. Dr. Raşit Küçük Anma Programı'na katıldı: Örnek bir baba, örnek bir eş, örnek bir hoca
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (TDV İSAM) düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kendisinin de Prof. Dr. Küçük'ün talebelerinden olduğunu söyledi.

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Başkanlıkta bir dönem birlikte çalıştıkları Prof. Dr. Küçük'ün Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı olarak çok güzel hizmetler yaptığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Rabbim rahmet eylesin, mağfiretiyle muamele eylesin. Onun gibi olmayı hepimize nasip eylesin. Hem insani olarak, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselamın ahlakını temsil eden bir mümin, örnek bir Müslüman olarak hem ilim adamı hem idareci olarak yani hangi açıdan ele alırsak alalım örnek bir insan, örnek bir şahsiyet, örnek bir baba, örnek bir eş, örnek bir hoca. Rabbim cennette hepimizi buluştursun inşallah. Allah rahmet eylesin."

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PROF. DR. KÜÇÜK'ÜN ANLATILDIĞI PANEL DÜZENLENDİ

Program kapsamında Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve İSAM Başkanlığı gibi görevler üstlenmiş Prof. Dr. Küçük'ün anlatıldığı panel düzenlendi.

Prof. Dr. Küçük'ün hayat hikayesinin ve hizmetlerinin anlatıldığı belgeselin kısa gösteriminin de yapıldığı programda, İSAM Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ve sevenleri de birer konuşma yaptı.

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