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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazında öğrencilerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin, 'Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze'de, Filistin'de katliam olamaz. Bizim güçlü olduğumuz zamanlarda buradan giden bir ferman Avrupa'yı titretiyordu.' ifadesini kullandı.

AA27 Şubat 2024 Salı 12:24 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazında öğrencilerle buluştu
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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) kapsamında Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Namazın ardından gençlere hitap eden Erbaş, Müslümanların hem dünya hem de ahiret için çok çalışılması gerektiğine dikkati çekti.

"Müslümanlar olarak güçlü olduğumuzda Gazze'de, Filistin'de katliam olamaz. Bizim güçlü olduğumuz zamanlarda buradan giden bir ferman Avrupa'yı titretiyordu." ifadelerini kullanan Erbaş, Filistinliler ve dünya mazlumları için dua etti.

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