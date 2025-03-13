İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2025 Perşembe / 14 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6165
  • EURO
    39,7647
  • ALTIN
    3467.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sadece bu ramazan boyunca 1,5 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sadece bu ramazan boyunca 1,5 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Hayır sahipleriyle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyoruz. Sadece bu ramazan boyunca yurt içinde ve dışında yaklaşık 1,5 milyon kişiye ayni ve nakdi yardım ulaştırmayı hedefliyoruz.' dedi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sadece bu ramazan boyunca 1,5 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz
ABONE OL

Erbaş, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde, İslam'ın iyiliği varoluşun gayesi olarak tanıttığını söyledi.

İyiliğin hikmetini anlayabilmenin yaratılışın gayesinin farkında olmak olduğunu belirten Erbaş, "Ulusal ve uluslararası burs programlarıyla imam hatip liselerinden üniversitelere kadar eğitimin her kademesinde on binlerce öğrenciye eğitim desteği veriyoruz. Şu anda 114 ülkeden gelip Türkiye'mizde eğitim gören 3 bin 350 öğrencinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu şekilde 11 bin mezunumuz bulunmaktadır. Ayrıca, uluslararası ilahiyat fakültesi ve imam hatip liselerinde vakfımızın himayesiyle binlerce öğrenci eğitim görmüştür." ifadelerini kullandı.

İyiliğin Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla O'nun bahşettiği nimet ve imkanları paylaşmak olduğunu vurgulayan Erbaş, "Hayır sahipleriyle ihtiyaç sahiplerini buluşturuyoruz. Sadece bu ramazan boyunca yurt içinde ve dışında yaklaşık 1,5 milyon kişiye ayni ve nakdi yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. İdlib'de yapımını tamamladığımız 14 bin briket evde 85 bin civarında kardeşimiz ikamet ediyor." diye konuştu.

- "YAKLAŞIK 10 BİN YETİME AYLIK DESTEK VERİYORUZ"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları paylaştı:

"İyilik, hangi inançtan, dinden olursa olsun başkasının hayatına değer ve güzellik katmaktır. Mazluma, muhtaca, yetime, yoksula kol kanat germektir. 40 ülkede açılan 1334 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle 11 milyonun üzerinde insanın temiz suya erişimini sağladık. 7 bini Türkiye'mizden olmak üzere yaklaşık 10 bin yetime aylık destek veriyoruz. Afrika ülkeleri, Afganistan ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkede de yetimhanelerimiz bulunmaktadır."

Yurt içinde ve dışında cami ile külliyeler inşa ettiklerini bildiren Ali Erbaş, şöyle konuştu:

"Yurt içinde 90 bini aşkın camimiz var. Devletimizin ve milletimizin desteğiyle yurt dışında Moskova, Tiran, Bişkek, Akra, Cibuti Cami gibi onlarca cami ve külliyenin inşasını tamamladık. Kosova, Üsküp ve Karadağ camilerinin inşası devam etmektedir. Bununla birlikte yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i 44 dile tercüme ederek milyonlarca kişiye ulaştırıyoruz. 56 dil ve lehçede yayınladığımız eserlerle inanç, kültür ve medeniyetimizin değerlerini insanlığa tanıtıyoruz."

Ülke genelinde 502 noktada faaliyet gösteren aile ve dini rehberlik merkezlerinde milyonlarca vatandaşa ailenin kurulmasına, korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik bilinçlendirme ve rehberlik faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Erbaş, ülkenin her köşesinde hizmet veren 1341 Diyanet Gençlik hizmet mekanında aylık düzenli olarak 1,5 milyonu aşkın gençle bir araya geldiklerini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.